Ozon назвал средний чек на елку и новогодние украшения

Российские семьи тратят на новогоднюю елку и украшения для нее и дома в среднем около 7 тыс. руб., следует из исследования Ozon (есть у РБК).

Обычно граждане покупают к Новому году елку, наконечник и набор игрушек для нее, а также украшения для дома. Минимальная стоимость такого набора составляет порядка 1 тыс. руб. Однако, выяснили в Ozon, среднестатистическая семья тратит на елку и новогодние украшения почти в семь раз больше — в среднем 6,8 тыс. руб. Чуть меньше позволяют себе потратить жители Новосибирска и Ростова-на-Дону — их средний чек примерно на 10% ниже.

При этом россияне предпочитают покупать искусственные елки от 90 см и выше, украшенные шишками, ягодами или искусственным снегом. В конце ноября — начале декабря 2020 года их продажи увеличились в шесть раз по сравнению с прошлым годом. Игрушки покупатели выбирают красного, серебряного и золотого цветов. Наиболее популярны игрушки в виде санок, бантов, снежинок и символа 2021 года — быка.

«Продажи новогодних товаров на Ozon в конце ноября — начале декабря удвоились относительно прошлого года, а количество заказов с новогодней атрибутикой — утроилось», — говорится в исследовании.