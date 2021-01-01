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Россияне в семь раз увеличили траты в онлайн-магазинах перед Новым годом

ВТБ VTBR ₽0,03718 -2,54% Купить

Россияне в 7,5 раза увеличили объем предновогодних интернет-заказов в первой половине декабря 2020 года по сравнению с тем же периодом прошлого года, следует из статистики эквайрингового бизнеса ВТБ (есть у РБК).

Количество онлайн-покупок в традиционно «подарочных» категориях превысило 2,5 млрд руб. Среди самых популярных предновогодних трат доля интернет-заказов составляет около 15%, а в отдельных сегментах — половину.

Данные основаны на статистике эквайринговых терминалов ВТБ, установленных в розничных магазинах страны, а также на площадках электронной коммерции. Для расчета динамики оборота в 2020 году к 2019 году использовалась сопоставимая база торговых точек и площадок онлайн-торговли.

Граждане предпочитают покупать подарки в магазинах электроники и косметики, меньшим спросом пользуются кожаные изделия, такие как сумочки, портмоне и чемоданы. Средний чек не изменился с прошлого года и составляет в декабре порядка 5 тыс. руб.

Наиболее популярными новогодними подарками являются электроника и гаджеты. В торговых сетях, находящихся на эквайринговом обслуживании ВТБ, россияне потратили на подарки за две недели месяца более 15 млрд руб. — приблизительно столько же, сколько в прошлом году. Средняя чек составил 7 тыс. руб., что на 11% превышает прошлогодний показатель. Доля онлайн-заказов достигает 14%.

Далее идет косметика и парфюмерия, в этом сегменте траты составили более 1,1 млрд руб. По сравнению с прошлым годом они увеличились на 16%. При этом россияне выбирают более бюджетные товары — средний чек в этой категории снизился до 2 тыс. руб. Доля онлайн-заказов растет — уже каждый десятый товар данной категории приобретается в Сети.

Эксперты сравнили траты россиян и американцев на новогодние подарки
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Фото:Максим Шеметов / Reuters

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Значительно вырос спрос на ювелирные изделия. Граждане потратили на украшения в магазинах почти 1 млрд руб., что на 20% больше, чем в прошлом году. Средний чек достигает почти 15 тыс. руб. — самый высокий показатель среди других товаров. «Данный сегмент остается классическим с точки зрения формата шопинга, и через интернет здесь приобретается не более 1% товаров», — отметили в ВТБ.

В то же время на сумочки, портмоне и чемоданы за две недели декабря граждане потратили около 150 млн руб., средний чек в этой категории превышает 3 тыс. руб.

Самыми популярными товарами в интернет-магазинах являются новогодние сувениры: свыше 40% покупок совершаются онлайн. Средний чек составляет около 2 тыс. руб.

Ранее россияне назвали самые желаемые подарки на Новый год. На первом месте оказался автомобиль, на втором — недвижимость. Кроме того, среди ожидаемых подарков — поездка в отпуск.

россияне траты Новый год
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