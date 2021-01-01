Россияне в семь раз увеличили траты в онлайн-магазинах перед Новым годом

Россияне в 7,5 раза увеличили объем предновогодних интернет-заказов в первой половине декабря 2020 года по сравнению с тем же периодом прошлого года, следует из статистики эквайрингового бизнеса ВТБ (есть у РБК).

Количество онлайн-покупок в традиционно «подарочных» категориях превысило 2,5 млрд руб. Среди самых популярных предновогодних трат доля интернет-заказов составляет около 15%, а в отдельных сегментах — половину.

Данные основаны на статистике эквайринговых терминалов ВТБ, установленных в розничных магазинах страны, а также на площадках электронной коммерции. Для расчета динамики оборота в 2020 году к 2019 году использовалась сопоставимая база торговых точек и площадок онлайн-торговли.

Граждане предпочитают покупать подарки в магазинах электроники и косметики, меньшим спросом пользуются кожаные изделия, такие как сумочки, портмоне и чемоданы. Средний чек не изменился с прошлого года и составляет в декабре порядка 5 тыс. руб.

Наиболее популярными новогодними подарками являются электроника и гаджеты. В торговых сетях, находящихся на эквайринговом обслуживании ВТБ, россияне потратили на подарки за две недели месяца более 15 млрд руб. — приблизительно столько же, сколько в прошлом году. Средняя чек составил 7 тыс. руб., что на 11% превышает прошлогодний показатель. Доля онлайн-заказов достигает 14%.