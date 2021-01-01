ВЦИОМ назвал долю желающих встретить Новый год с Путиным и Жириновским

Трансляция новогоднего обращения президента РФ Владимира Путина (Фото: Валерий Матыцин / ТАСС)

За новогодний стол россияне больше всего хотели бы пригласить президента страны Владимира Путина и лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Это следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Среди опрошенных президента России за новогодний стол пригласили бы 49%. Эксперты отмечают, что это в два раза больше, чем годом ранее. Также желанным гостем оказался Жириновский: его хотят видеть на своем празднике 29% респондентов. Третьим по популярности стал премьер-министр страны Михаил Мишустин, его назвали 18% опрошенных жителей страны.

Также большинство россиян (82%) рассказали, что встречать 2021 год будут дома. Еще 5% респондентов в новогоднюю ночь пойдут в гости, 4% отправятся на дачу. Не намерены отмечать Новый год 6% участников опроса.