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ВЦИОМ назвал долю желающих встретить Новый год с Путиным и Жириновским

Трансляция новогоднего обращения президента РФ Владимира Путина
Трансляция новогоднего обращения президента РФ Владимира Путина (Фото: Валерий Матыцин / ТАСС)

За новогодний стол россияне больше всего хотели бы пригласить президента страны Владимира Путина и лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Это следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Среди опрошенных президента России за новогодний стол пригласили бы 49%. Эксперты отмечают, что это в два раза больше, чем годом ранее. Также желанным гостем оказался Жириновский: его хотят видеть на своем празднике 29% респондентов. Третьим по популярности стал премьер-министр страны Михаил Мишустин, его назвали 18% опрошенных жителей страны.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Также большинство россиян (82%) рассказали, что встречать 2021 год будут дома. Еще 5% респондентов в новогоднюю ночь пойдут в гости, 4% отправятся на дачу. Не намерены отмечать Новый год 6% участников опроса.

Всего в опросе приняли участие 1,6 тыс.  человек из 80 регионов.

В ноябре ВЦИОМ представил данные, согласно которым большинство опрошенных россиян (81%) чувствуют себя определенно или скорее счастливыми, треть респондентов полностью в этом уверены. Главными причинами счастья респонденты назвали наличие семьи и благополучие в ней (34%), хорошее здоровье (24%), а также наличие хорошей работы (20%).

опрос ВЦИОМ Владимир Путин Владимир Жириновский Новый год
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