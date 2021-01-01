В МИД заявили о «все меньшем доверии» к ОЗХО из-за Навального

Москва теряет доверие к Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), оказавшейся заложником тех стран, которые «упорно стремятся использовать ее в своих геополитических интересах», говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

Российские дипломаты отметили, что в организации так и не ответили должным образом на запросы российской стороны по делу об отравлении основателя Фонда борьбы с коррупцией, оппозиционера Алексея Навального.

В частности, 1 октября Россия обратилась с запросом к генеральному директору технического секретариата ОЗХО Фернандо Ариасу «на оказание технического содействия на основании пункта 38 (е) статьи VIII Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО)», однако спустя два с половиной месяца «вразумительный ответ» на него так и не был получен. В МИД объясняют это «отсутствием согласия властей Германии на полноформатное взаимодействие экспертов этой структуры с российскими профильными специалистами» для разбирательства по делу об отравлении Навального.

Кроме того, Генеральной прокуратурой и МИД было направлено около десятка запросов, на которые «последовало несколько невразумительных по существу поставленных вопросов отрицательных ответов», суть которых в том, что сам оппозиционер и немецкое правительство отказываются передавать российской стороне формулы обнаруженных в его биоматериалах химических веществ.