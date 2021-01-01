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Отравление Навального ,  
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В МИД заявили о «все меньшем доверии» к ОЗХО из-за Навального

Москва теряет доверие к Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), оказавшейся заложником тех стран, которые «упорно стремятся использовать ее в своих геополитических интересах», говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

Российские дипломаты отметили, что в организации так и не ответили должным образом на запросы российской стороны по делу об отравлении основателя Фонда борьбы с коррупцией, оппозиционера Алексея Навального.

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В частности, 1 октября Россия обратилась с запросом к генеральному директору технического секретариата ОЗХО Фернандо Ариасу «на оказание технического содействия на основании пункта 38 (е) статьи VIII Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО)», однако спустя два с половиной месяца «вразумительный ответ» на него так и не был получен. В МИД объясняют это «отсутствием согласия властей Германии на полноформатное взаимодействие экспертов этой структуры с российскими профильными специалистами» для разбирательства по делу об отравлении Навального.

Кроме того, Генеральной прокуратурой и МИД было направлено около десятка запросов, на которые «последовало несколько невразумительных по существу поставленных вопросов отрицательных ответов», суть которых в том, что сам оппозиционер и немецкое правительство отказываются передавать российской стороне формулы обнаруженных в его биоматериалах химических веществ.

«Обращаясь за содействием к ОЗХО, мы рассчитывали на совсем иную реакцию. Должного отклика не получили. Организация оказалась вновь «в заложниках» у тех, кто упорно стремится использовать ее в своих геополитических интересах. В результате доверия у нас к ОЗХО все меньше», — заявили в ведомстве.

Помимо всего, МИД публикует переписку российского постпреда при ОЗХО Александра Шульгина и гендиректора организации.

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Алексей Навальный

Навальному стало плохо 20 августа в самолете, когда он летел из Томска в Москву. Лайнер экстренно приземлился в Омске, где оппозиционера госпитализировали. Через два дня его перевезли в берлинскую клинику «Шарите».

В начале сентября правительство Германии заявило, что военными специалистами найдено в организме политика следы яда из группы «Новичок». Позднее это же вещество обнаружили две независимые лаборатории из Франции и Швеции.

В то же время российские врачи исключали версию об отравлении Навального. Россия запросила у Германии результаты анализов Навального, однако до сих пор их не получила. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москве «морочат голову». Он предположил, что оппозиционера могли отравить уже в Германии или в самолете по пути в страну.

МИД ОЗХО отравление Алексей Навальный
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