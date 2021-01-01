Мишустин одобрил проект о предоставлении Белоруссии кредита на $1 млрд

Михаил Мишустин (Фото: government.ru)

Правительство России одобрило проект соглашения о предоставлении Белоруссии в 2020–2021 годах кредита на сумму $1 млрд. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Одобрить представленный Минфином России согласованный с МИДом России, Минэкономразвития России и государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и предварительно проработанный с белорусской стороной проект соглашения между правительством России и правительством республики Беларусь о предоставлении государственного финансового кредита», — говорится в документе.

Согласно документу, Россия предоставит Белоруссии кредит двумя траншами: первый отправлен в 2020 году, второй — в 2021-м.

О кредите для Белоруссии стало известно в конце августа. Тогда белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что Минск достиг договоренности с Москвой о рефинансировании кредита на $1 млрд. 14 сентября на переговорах Лукашенко и Владимира Путина в Сочи российский лидер заявлял, что Москва предоставит Минску кредит на $1,5 млрд.