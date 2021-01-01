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В Москве начали проверку после обнаружения на улице мальчика без одежды

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Прокуратура начала проверку после обнаружения пятилетнего мальчика без верхней одежды в районе Щелковского шоссе в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе прокурорской проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних», — сообщили в пресс-службе.

Ребенка обнаружили рано утром 18 декабря в районе Щелковского шоссе. Мальчик был без сопровождения взрослых, на нем не было верхней одежды. По данным ведомства, в настоящий момент ребенок находится в безопасности, его жизни ничего не угрожает.

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Фото:СК РФ

В пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения со ссылкой на маму ребенка сообщили, что мальчик вышел из дома ночью, пока все спали. «Семья ребенка благополучная; получает социальную помощь», — отметили в департаменте.

В октябре прокуратура направила иск с требованием лишить родительских прав женщину, которая отдала свою годовалую дочь неизвестному в подземном переходе в Москве. В столичной прокуратуре сообщали, что 29-летняя женщина специально оставила спящую в коляске годовалую дочь в подземном переходе около станции метро «Рязанский проспект». В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по п. «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

ребенок прокуратура Москва
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