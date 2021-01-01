В Москве начали проверку после обнаружения на улице мальчика без одежды

Фото: Олег Яковлев / РБК

Прокуратура начала проверку после обнаружения пятилетнего мальчика без верхней одежды в районе Щелковского шоссе в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе прокурорской проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних», — сообщили в пресс-службе.

Ребенка обнаружили рано утром 18 декабря в районе Щелковского шоссе. Мальчик был без сопровождения взрослых, на нем не было верхней одежды. По данным ведомства, в настоящий момент ребенок находится в безопасности, его жизни ничего не угрожает.

В пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения со ссылкой на маму ребенка сообщили, что мальчик вышел из дома ночью, пока все спали. «Семья ребенка благополучная; получает социальную помощь», — отметили в департаменте.