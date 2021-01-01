Полгода прятавшую ребенка в шкафу мать обвинили в покушении на убийство

Фото: СК РФ

В Свердловской области матери шестимесячной девочки, которую она с рождения прятала в шкафу, предъявили обвинения в покушении на убийство малолетнего и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105, ст. 156 УК России). Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Следствие полагает, что в конце апреля 2020 года обвиняемая дома в Карпинске родила девочку, после чего с момента рождения и до начала октября, желая смерти ребенку, не ухаживала за младенцем.

Следователи установили, что мать оставляла девочку в квартире одну на длительное время, а также не кормила и не поила ее. «Лишение ребенка пищи и воды привело к развитию у девочки нарушений функций жизненно важных органов и систем организма, белково-энергетической недостаточности тяжелой степени, дефициту массы тела, задержке физического развития и иным неблагоприятным последствиям», — пояснили в СК.

В ведомстве добавили, что ребенок остался жив благодаря тому, что его нашла знакомая обвиняемой. Девочке оказали медицинскую помощь, в настоящий момент ее жизнь вне опасности, отметили в СК.