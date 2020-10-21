В Москве отдавшую дочь незнакомцу в переходе мать потребовали лишить прав

У входа на станцию метро «Рязанский проспект» (Фото: Николай Галкин / ТАСС)

Кузьминская межрайонная прокуратура подала иск с требованием лишить родительских прав женщину, которая отдала свою годовалую дочь неизвестному в подземном переходе в Москве. Об этом сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

«Установлен факт уклонения матери от исполнения своих родительских обязанностей в отношении малолетней дочери, не надлежащей заботы о ее здоровье, нормальном физическом и психическом развитии», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 16 октября 29-летняя женщина специально оставила спящую в коляске годовалую дочь в подземном переходе около станции метро «Рязанский проспект», передав ее третьему лицу.

О пропаже ребенка сообщила совершеннолетняя сестра девочки по отцу. Как сообщили в прокуратуре, ребенка нашли сотрудники полиции в сопровождении неизвестных мужчин без определенного места жительства. Девочку отправили в больницу.