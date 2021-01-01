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Общество ,  
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В Новосибирске осудили таскавшую за волосы ребенка медсестру

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Мировой суд в Новосибирской области приговорил бывшую медсестру туберкулезной больницы к году исправительных работ за жестокое обращение с детьми, сообщает ТАСС. Как уточняет местный портал NGS.RU, речь идет об Александре Андрияновой.

«Суд признал Андриянову виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ, и назначил ей наказание в виде исправительных работ на срок один год с удержанием заработной платы 10% в доход государства», — заявили в суде. Женщина признала вину и принесла извинения.

Против медсестры завели дело по ст. 156 УК (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей работником медицинской организацией, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением) в начале ноября.

В Новосибирске проверят две больницы после отказа принять больного COVID
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Государственная областная новосибирская клиническая туберкулезная больница

Это произошло после того, как в соцсети «ВКонтакте» появилось видео, в котором рассказывается о том, что медсестра областной Новосибирской клинической туберкулезной больницы хватала ребенка за волосы и била по лицу. В этот же день Следственный комитет (СК) начал проверку. После публикации видео медсестру уволили, а губернатор Новосибирской области поручил проверить всю больницу.

Позднее СК завел дело против еще одной сотрудницы новосибирской туберкулезной больницы. Поводом стала новая видеозапись из детской палаты, в которую заходит медсестра и пытается ударить лежащего на кровати мальчика. 

медсестра дети больница приговор Новосибирск
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