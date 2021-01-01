В Москве завели дело после обнаружения тел мужчины и пятилетнего ребенка

Рядом с жилым домом на Проспекте мира были обнаружены тела 39-летнего мужчины и пятилетнего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК по Москве.

«Утром 12 декабря 2020 года вблизи жилого дома расположенного по улице Проспект мира в городе Москве, обнаружены тела мужчины 1981 года рождения и малолетнего ребенка 2015 года рождения с травмами характерными при падении с высоты», — говорится в сообщении.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 Уголовного кодекса России (убийство малолетнего ребенка).

Накануне было возбуждено уголовное дело против жителя Забайкальского края из-за убийства годовалого сына. По версии следствия, будучи пьяным мужчина ударил ребенка по голове. От полученной черепно-мозговой травмы мальчик умер.