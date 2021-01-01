В Новой Москве завели дело после гибели выброшенного из окна ребенка

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Женщина выкинула из окна квартиры жилого дома в Новой Москве грудного ребенка своей знакомой. Следователи после этого завели уголовное дело, сообщается на сайте СУ СК России по Москве.

По версии следствия, инцидент произошел 4 декабря в одной из квартир жилого дома, расположенного в Троицком и Новомосковском округе, где находилась мать ребенка и ее знакомая. Тело грудного ребенка с травмами, характерными при падении с высоты, было обнаружено вблизи жилого дома.

На место происшествия прибыли следователи и криминалисты для выяснения обстоятельств случившегося.

В середине ноября шестилетняя девочка выпала с четвертого этажа из окна многоэтажного дома в Томске. После этого девочку госпитализировали. На мать девочки полицейские составили протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП России (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Как впоследствии сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Томской области Людмила Эфтимович, серьезных травм и переломов девочка не получила. Ее падение смягчил сугроб. Впоследствии ребенка выписали из больницы.