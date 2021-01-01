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В Подмосковье закрыли мусорный полигон «Ядрово»

Светлана Радионова и Андрей Воробьев
Светлана Радионова и Андрей Воробьев (Фото: rpn.gov.ru)

Подмосковный мусорный полигон «Ядрово» в Волоколамском районе закрыли. Об этом говорится на сайте Росприроднадзора.

«Нам предстоит долгая работа по рекультивации данного объекта. Мы будем следить за этим», — отметила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

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<p>Полигон твердых бытовых отходов &laquo;Ядрово&raquo;</p>

Она пообещала, что до конца года будут закрыты еще три подобных полигона.

Свалка «Ядрово» под Волоколамском оказалась в центре скандала в марте 2018 года, когда выброс свалочного газа привел к пострадавшим среди детей, живущих неподалеку. На ухудшение самочувствия пожаловались более 50 несовершеннолетних, шестеро попали в больницу. Несколько тысяч человек вышли на митинги с требованием закрыть полигон.

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В июне 2018 года администрация района подала иск с требованием остановить вывоз мусора на полигон и рекультивировать его территорию. Арбитражный суд Москвы отклонил его.

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В июне 2019 года Следственный комитет возбудил дело против оператора «Ядрово» о нарушении правил обращения экологически опасных веществ (ч. 2 ст. 247 УК). Сумма причиненного вреда оценивалась подмосковными следователями в 2,6 млн руб.

В августе 2020-го свалку начал проверять Росприроднадзор, он выявил 51 нарушение законодательства в области охраны окружающей среды и обращения с отходами. Установлено, что отходы захороняли за пределами выделенной территории, в том числе в водоохранной зоне реки Городня.

Московская область свалка Росприроднадзор
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