В Подмосковье закрыли мусорный полигон «Ядрово»

Светлана Радионова и Андрей Воробьев (Фото: rpn.gov.ru)

Подмосковный мусорный полигон «Ядрово» в Волоколамском районе закрыли. Об этом говорится на сайте Росприроднадзора.

«Нам предстоит долгая работа по рекультивации данного объекта. Мы будем следить за этим», — отметила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Она пообещала, что до конца года будут закрыты еще три подобных полигона.

Свалка «Ядрово» под Волоколамском оказалась в центре скандала в марте 2018 года, когда выброс свалочного газа привел к пострадавшим среди детей, живущих неподалеку. На ухудшение самочувствия пожаловались более 50 несовершеннолетних, шестеро попали в больницу. Несколько тысяч человек вышли на митинги с требованием закрыть полигон.