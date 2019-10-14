Власти объяснили решение не выдавать землю для рекультивации «Ядрово»

Министерство ЖКХ Московской области не готово выделять новые участки земли для рекультивации «Ядрово», так как в рамках проводимых сейчас мероприятий по дегазации новой карты владельцам «Ядрово» дополнительные земельные участки не требуются. Об этом сообщили РБК в пресс-службе министерства.

В ведомстве заявили, что сейчас полигон находится в списке объектов, которые ликвидируют согласно правительственной программе. Перед закрытием его надо подготовить — провести дегазацию. «По закону готовить свалку к закрытию должен ее оператор — ООО «Ядрово», который с этой задачей не справился, так как допустил серьезные нарушения природоохранного законодательства», — заявили в министерстве. Среди этих нарушений ведомство выделило тот факт, что неустановленные должностные лица из ООО «Ядрово» прорыли канаву, по которой стекал токсичный фильтрат, к небольшому пруду. Из-за этого суд принял решение передать управление свалкой и имущество «Ядрово» областной аварийно- восстановительной службе МОСАВС. Однако ООО «Ядрово» решение суда оспорило, и продолжает свою деятельность.

Выделять «какие-либо земли юридическому лицу, чей имущественный комплекс находится под арестом, региональное правительство не намерено», резюмировали в ведомстве.

Ранее РБК сообщил, что на совещании в Министерстве имущественных отношений Подмосковья министерство ЖКХ Московской области выступило против выделения земли для рекультивации полигона «Ядрово».