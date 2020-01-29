Живущих рядом с полигоном «Ядрово» освободят от платы за вывоз мусора

Такое поручение дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Свалка «Ядрово» под Волоколамском оказалась в центре скандала два года назад, когда на митинги за закрытие полигона вышли более тысячи человек

Полигон твердых бытовых отходов «Ядрово» (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Жителей Волоколамска и Серпухова Московской области, чьи дома находятся в пяти километрах и ближе от полигонов твердых бытовых отходов (ТБО) «Ядрово» и «Лесная», освободят от уплаты услуг ЖКХ за вывоз мусора. Такое поручение в ходе послания гражданам дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, передает «Интерфакс-Недвижимость».

По его словам, мусорные полигоны не должны причинять беспокойство жителям ближайших к ним населенных пунктов. Воробьев отметил, что власти региона приносят свои извинения за старые свалки. «Именно поэтому на 2020 год с февраля поручаю полностью отменить оплату за вывоз ТБО для людей, которые проживают в пятикилометровой зоне», — уточнил губернатор.

Воробьев также поблагодарил жителей Подмосковья, которые добросовестно заботятся об окружающей среде и разделяют мусор. Благодаря этому 10% от общего числа отходов не попали на полигоны, а значит, не загрязнили природу, отметил он.

Глава Подмосковья напомнил, что в текущем году планируется привлечь к раздельному сбору мусора коттеджные поселки и индивидуальные жилищные хозяйства. По его словам, властям необходимо устранить все перекосы в системе оплаты за сбор отходов и сделать так, чтобы население платило только по факту вывоза мусора, а именно «ровно за то количество, которое они произвели».

Мусорный полигон ТБО «Ядрово», расположенный под Волоколамском, оказался в центре скандала в марте 2018 года, когда из-за выброса свалочного газа на плохое самочувствие начали жаловаться более 50 живущих неподалеку детей, а шестеро из них были госпитализированы с отравлениями. Анализ воздуха, проведенный активистами, тогда показал превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в 87,5 раза. Весной того же года на митинги за закрытие свалки вышли несколько тысяч человек, они потребовали отставок подмосковного губернатора Андрея Воробьева и руководителя Волоколамского городского округа Евгения Гаврилова (на смену ему пришел экс-глава подмосковной Истры Андрей Вихарев). Власти планировали полностью закрыть «Ядрово» во второй половине 2020 года. В июне 2018 года администрация района подала иск с требованием остановить вывоз мусора на полигон и рекультивировать его территорию, однако Арбитражный суд Московской области этот иск отклонил.