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Chevron $146 (+21,72%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
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Суд отклонил иск администрации Волоколамска о закрытии «Ядрово»

Арбитражный суд Московской области отклонил иск администрации городского поселения Волоколамск о запрете эксплуатации полигона «Ядрово», свидетельствуют данные картотеки суда.

«В иске отказать полностью», — говорится в сообщении. Суд принял иск в июне 2018 года.

Фотогалерея 
Как выглядит мусорный полигон «Ядрово» в Подмосковье

21 марта 2018 года на полигоне произошел выброс свалочного газа, после чего за помощью обратились около 50 детей, а местные жители вышли на акцию протеста. Спустя несколько дней люди вновь пожаловались на неприятный запах, однако власти заявили, что превышения норм выброса свалочного газа зафиксировано не было.

На фоне событий вокруг полигона был уволен глава Волоколамского района Евгений Гаврилов, причиной стала «потеря диалога» с местными жителями.

Теги: Москвовская область, Волоколамск, мусор, "Ядрово"
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