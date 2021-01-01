За сутки в Москве выздоровели более 5,7 тыс. пациентов с COVID

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в Москве от короновируса вылечились 5746 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб. Накануне в столице выздоровели 5532 пациента с COVID-19.

Всего за время пандемии в столице от болезни COVID-19 удалось вылечить 507 149 человек.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом Данные по России i

Накануне в столице зарегистрировали 5232 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Днем ранее было зарегистрировано 7279 новых заболевших.

В связи с эпидемиологической ситуацией в Москве отменили новогодние гуляния, рождественские базары и фестивали, которые обычно проходят с середины декабря до середины января. В столице по-прежнему действуют введенные в середине ноября ограничения, касающиеся работы ресторанов и баров до 23:00 и перехода старших классов школ и университетов на дистанционное образование. Кроме того, предприятия и компании обязали перевести 30% сотрудников на удаленную работу.