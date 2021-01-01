Онищенко заявил о спаде заболеваемости COVID в Москве после Нового года
По его словам, в эти дни социальные контакты снижаются естественным образом и при учете соблюдения перчаточно-масочного режима это может положительно сказаться на эпидемиологической ситуации в городе.
Он также отметил, что жителям столицы не стоит в выходные дни посещать массовые мероприятия и выезжать в центр города. Лучше всего отправиться на дачу, где можно провести время на свежем воздухе без скопления людей или на прогулку в своем районе.
По мнению Онищенко, из новогодних развлекательно мероприятий стоит разрешить только проведение «кремлевских елок» для детей, с учетом всех необходимых ограничительных мер.