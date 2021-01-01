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Пандемия коронавируса ,  
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Онищенко заявил о спаде заболеваемости COVID в Москве после Нового года

При строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве может снизиться после новогодних каникул. Об этом в интервью газете «Вечерняя Москва» заявил бывший главный санитарный врач России и депутат Государственной думы Геннадий Онищенко.

По его словам, в эти дни социальные контакты снижаются естественным образом и при учете соблюдения перчаточно-масочного режима это может положительно сказаться на эпидемиологической ситуации в городе.

Он также отметил, что жителям столицы не стоит в выходные дни посещать массовые мероприятия и выезжать в центр города. Лучше всего отправиться на дачу, где можно провести время на свежем воздухе без скопления людей или на прогулку в своем районе.

Онищенко предложил отказаться от длинных выходных на новогодние праздники
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<p>Геннадий Онищенко</p>

По мнению Онищенко, из новогодних развлекательно мероприятий стоит разрешить только проведение «кремлевских елок» для детей, с учетом всех необходимых ограничительных мер.

Ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что столичные власти надеются победить эпидемию коронавируса в ближайшие месяцы. По ее словам, этому могут поспособствовать массовая вакцинация и работа call-центра, сотрудники которого общаются с заболевшими и помогают составить список контактных людей.

Несмотря на заявления властей количество заболевших в Москве продолжает расти. Только за минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 7279 человек. Всего за время пандемии в столице коронавирусом заразились более 654 тыс, человек. В связи с этим в городе отменят новогодние гуляния, рождественские базары и фестивали, которые обычно проходят с середины декабря до середины января.

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