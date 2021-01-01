Онищенко заявил о спаде заболеваемости COVID в Москве после Нового года

При строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве может снизиться после новогодних каникул. Об этом в интервью газете «Вечерняя Москва» заявил бывший главный санитарный врач России и депутат Государственной думы Геннадий Онищенко.

По его словам, в эти дни социальные контакты снижаются естественным образом и при учете соблюдения перчаточно-масочного режима это может положительно сказаться на эпидемиологической ситуации в городе.

Он также отметил, что жителям столицы не стоит в выходные дни посещать массовые мероприятия и выезжать в центр города. Лучше всего отправиться на дачу, где можно провести время на свежем воздухе без скопления людей или на прогулку в своем районе.

По мнению Онищенко, из новогодних развлекательно мероприятий стоит разрешить только проведение «кремлевских елок» для детей, с учетом всех необходимых ограничительных мер.