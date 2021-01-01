В Москве за время пандемии от COVID-19 вылечились более 500 тыс. человек

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В столице от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки вылечились еще 5532 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Таким образом, число вылечившихся от коронавируса в Москве возросло до 501 403 человек.

Ранее оперативный штаб передавал, что за последние сутки в Москве от коронавируса умер 71 человек. Общее число жертв COVID-19 в столице достигло 9496. Всего в городе инфекцию выявили у 654 841 человека.

Накануне заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что борьба с распространением коронавируса напоминает марафон, которому «конца и края не видно». Она выразила надежду, что после начала вакцинации эпидемию удастся победить за несколько месяцев.



В Москве 5 декабря началась вакцинация от коронавируса. На данный момент в городе открыто 70 пунктов, где можно сделать прививку. Сначала препарат получат граждане из групп риска, в частности медики, учителя и соцработники. Для записи на вакцинацию необходимо заполнить заявку на портале mos.ru. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, в первые два дня от COVID-19 в Москве привились 2 тыс. человек.