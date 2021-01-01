В Москве госпитализировали рекордное с 26 ноября число заболевших COVID

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За сутки в Москве госпитализировали 1705 человек с коронавирусной инфекцией, следует из данных оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

Это максимальное число заболевших коронавирусом с начала декабря и максимум с 26 ноября, когда в столице госпитализировали 1759 пациентов с подверженным COVID-19.

Всего за прошедшие сутки в столице выявили 5232 новых заболевших коронавирусной инфекцией. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 515 человек, передает оперативный штаб.

За время пандемии коронавирусом в Москве заразились свыше 660 тыс. человек. Из них умерли от заболевания — 9 496 (плюс 71 за сутки), вылечились — 501 403 (плюс 5532 за сутки).