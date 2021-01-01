Власти Москвы сообщили о надежде победить коронавирус в ближайшие месяцы

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Московские власти надеются победить эпидемию коронавирусной инфекции в ближайшие месяцы. Об этом заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила на всероссийской научно-практической конференции «Медицина и качество — 2020», передает «РИА Новости».

«Я надеюсь, что в ближайшие несколько месяцев нам окончательно удастся победить этот недуг», — сказала Ракова.

Она также напомнила, что в столице уже запустили массовую вакцинацию. Также в городе работает специальный call-центр, сотрудники которого общаются с заболевшими и помогают восстановить круг их контактов, добавила заммэра.

В то же время Ракова отметила, что борьба с эпидемией коронавируса напоминает марафон, которому не видно «ни конца ни края». «Уже девять месяцев длится наш марафон», — отметила она.