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Пандемия коронавируса ,  
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Песков оценил возможность производства российской вакцины на Украине

Фото: Антон Ваганов / Reuters
Фото: Антон Ваганов / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» можно будет производить на Украине, но это будет зависеть от решения местных властей. Об этом он заявил «РИА Новости».

«Производство зависит от разрешения властей», — сказал Песков.

В Кремле в октябре уже заявляли, что Россия готова доставлять на Украину вакцину «Спутник V» в случае ее заинтересованности.

8 декабря Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи выразили готовность производить российскую вакцину против COVID-19 в соседней стране.

«РФПИ и НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи готовы производить вакцину на Украине и подать документы для ее регистрации государственными регулирующими органами», — сообщили в фонде. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что разработчики уже уведомили украинских коллег о показателях эффективности, технологической платформе и других характеристиках препарата. По его словам, возможность технологического трансфера обсуждалась также на встрече с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, посетившим во вторник центр им. Гамалеи в Москве.

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В начале октября Медведчук на встрече с российским президентом заявил, что сделал прививку против COVID-19 в Крыму российской вакциной «Спутник V». Депутат Верховной рады сообщил, что перенес ее очень хорошо, и назвал российскую вакцину «самым эффективным средством на сегодняшний день в борьбе с коронавирусом». Путин ответил, что Россия готова предложить Украине вакцину «Спутник V».

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Фото:РИА Новости

Россия объявила о регистрации первой вакцины от коронавируса «Спутник V» в середине августа. В октябре была зарегистрирована вторая вакцина, вскоре регистрацию должен пройти еще один российский препарат.

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Источник: JHU
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