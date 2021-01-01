РФПИ заявил о готовности производить вакцину от COVID-19 на Украине

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с научным центром им. Н.Ф. Гамалеи готовы производить вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» на Украине. Об этом РБК сообщили в пресс-службе РФПИ.

«РФПИ и НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи готовы производить вакцину на Украине и подать документы для ее регистрации государственными регулирующими органами», — говорится в сообщении фонда.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, российская сторона проинформировала украинских коллег о показателях эффективности, технологической платформе и других характеристиках вакцины. Также в фонде рассказали, что провели соответствующую встречу с депутатом Верховной рады Украины Виктором Медведчуком, с которым обсудили «возможность технологического трансфера».

В начале октября Медведчук встретился с президентом России Владимиром Путиным, в ходе встречи он рассказал, что привился российской вакциной. Депутат говорил, что перенес вакцину «очень хорошо» и назвал ее эффективным средством в борьбе с коронавирусом. В свою очередь Путин

не исключил поставки российской вакцины от COVID-19 на Украину. Глава государства добавил, что для этого нужно участие официальных властей страны, которые бы сформулировали соответствующие запросы.