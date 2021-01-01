РФПИ заявил о готовности производить вакцину от COVID-19 на Украине

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 73,66 (-0,59) Инвестиции, 12:54
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 89,2 (-0,77) Инвестиции, 12:54
Умер последний министр обороны СССР Общество, 18:34 От «купим квартиру» до «у меня ключи»: молодые бизнесмены выбирают жилье РБК и ВТБ, 18:32 ПСБ снизил ставки по потребительским кредитам до 5,5% годовых Пресс-релиз, 18:31 Суд арестовал мужчину, избившего ребенка на детской площадке в Петербурге Общество, 18:22 Пушкина предложила распространить закон об иноагентах на «консерваторов» Общество, 18:16 Тренер не нашел оснований у слов Резцовой о допинге в команде СССР Спорт, 18:15 Акимова выступит за сборную России на 4-м этапе биатлонного Кубка мира Спорт, 18:09 Pro тайм-менеджмент: как всё успевать и быть продуктивным 18:03 Российским космонавтам сделают инъекции вакцины «Спутник V» Общество, 17:58 Forbes обновил топ-3 самых влиятельных женщин мира Общество, 17:57 Биатлонистка Куклина выступит на третьем этапе Кубка мира после травмы Спорт, 17:46 РФПИ заявил о готовности производить вакцину от COVID-19 на Украине Общество, 17:44 Возведение завода Tesla в Германии остановили из-за змей и прытких ящериц Авто, 17:43 В «Сбербанк Онлайн» теперь доступны «Инвестиционные планы» на пять лет Пресс-релиз, 17:40
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,39 -0,34% EUR/RUB ₽88,84 -0,38% EUR/USD $1,21 -0,07%
Пандемия коронавируса ,  
0 

РФПИ заявил о готовности производить вакцину от COVID-19 на Украине

Фото:Антон Ваганов / Reuters
Фото: Антон Ваганов / Reuters

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с научным центром им. Н.Ф. Гамалеи готовы производить вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» на Украине. Об этом РБК сообщили в пресс-службе РФПИ.

«РФПИ и НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи готовы производить вакцину на Украине и подать документы для ее регистрации государственными регулирующими органами», — говорится в сообщении фонда.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, российская сторона проинформировала украинских коллег о показателях эффективности, технологической платформе и других характеристиках вакцины. Также в фонде рассказали, что провели соответствующую встречу с депутатом Верховной рады Украины Виктором Медведчуком, с которым обсудили «возможность технологического трансфера».

Депутат от «Слуги народа» предложил купить у России вакцину от COVID-19
Политика

В начале октября Медведчук встретился с президентом России Владимиром Путиным, в ходе встречи он рассказал, что привился российской вакциной. Депутат говорил, что перенес вакцину «очень хорошо» и назвал ее эффективным средством в борьбе с коронавирусом. В свою очередь Путин
не исключил поставки российской вакцины от COVID-19 на Украину. Глава государства добавил, что для этого нужно участие официальных властей страны, которые бы сформулировали соответствующие запросы.

После этого глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что страна может закупить российскую вакцину против коронавируса, но только после одобрения ее Всемирной организацией здравоохранения. Также он отмечал, что должны появиться доказательства о безопасности препарата.

коронавирус вакцина РФПИ Украина
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,39 -0,34% EUR/RUB ₽88,84 -0,38% EUR/USD $1,21 -0,07%
Материалы по теме
РФПИ подал заявку на одобрение вакцины «Спутник V» регуляторам 40 стран
Общество
РФПИ договорился о производстве в Индии более 100 млн доз «Спутник V»
Общество
РФПИ договорился о производстве 150 млн доз «Спутник V» в Южной Корее
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter