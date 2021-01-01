Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до конца 2023 года

Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Заморозка накопительной части пенсии в России продлевается еще на год, до конца 2023-го. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, он опубликован на официальном сайте правовой информации.

Изменения вступят в силу 1 января 2021 года.

Законопроект о продлении заморозки накопительной пенсии был внесен правительством. Предполагается, что решение сэкономит 669,3 млрд руб.: именно на столько уменьшится трансфер из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда (ПФР) в 2023 году.

В пояснительной записке к законопроекту правительство указывало, что этот шаг не уменьшает финансовые обязательства государства и не должен спровоцировать неблагоприятные экономические последствия.