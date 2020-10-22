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Общество ,  
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Госдума одобрила продление заморозки накопительных пенсий до 2023 года

Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Государственная дума в ходе пленарного заседания приняла в первом чтении правительственный законопроект, который продлевает заморозку накопительной части пенсии еще на год — до конца 2023 года. Об этом свидетельствует информация системы обеспечения законодательной деятельности.

«Законопроект устанавливает в 2023 году аналогичный 2014–2022 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование», — говорится в пояснительной записке.

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Также отмечается, что принятие документа не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда РФ в 2023 году на 669,3 млрд руб.

С 2014 года власти страны заморозили накопительную часть пенсии. Теперь взносы в Пенсионный фонд от работающих россиян идут на формирование страховой пенсии. В 2019 года президент Владимир Путин продлил заморозку с 2021 до 2022 года.

В конце сентября министр финансов Антон Силуанов говорил, что вопрос об отмене накопительной части пенсии можно будет изучать после того, как в России будет создана система добровольных накоплений.

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