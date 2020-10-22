Госдума одобрила продление заморозки накопительных пенсий до 2023 года

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Государственная дума в ходе пленарного заседания приняла в первом чтении правительственный законопроект, который продлевает заморозку накопительной части пенсии еще на год — до конца 2023 года. Об этом свидетельствует информация системы обеспечения законодательной деятельности.

«Законопроект устанавливает в 2023 году аналогичный 2014–2022 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование», — говорится в пояснительной записке.

Также отмечается, что принятие документа не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда РФ в 2023 году на 669,3 млрд руб.