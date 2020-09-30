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Силуанов назвал условие обсуждения отмены накопительной части пенсии

Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Вопрос об отмене накопительной части пенсии можно будет рассматривать после того, как будет создана система добровольных накоплений, сказал министр финансов Антон Силуанов, передает ТАСС.

«Наверное, этот вопрос можно будет рассматривать после того, как будет введена добровольная система накоплений», — заявил министр.

Ранее в среду, 30 сентября, стало известно о письме Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) на имя премьера Михаила Мишустина. В организации выступили за исключение из системы государственного обязательного пенсионного страхования накопительного компонента.

Накопительная часть пенсии заморожена с 2014 года.

Материал дополняется.

Накопительная пенсия Антон Силуанов
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