Госдума продлила заморозку накопительных пенсий до 2023 года

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Государственная дума в третьем чтении приняла правительственный законопроект, продлевающий заморозку накопительной части пенсии еще на год — до конца 2023 года. Это следует из информации системы обеспечения законодательной деятельности.

В пояснительной записке с законопроекту говорится, что принятие документа не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц. Также согласно финансово-экономическому обоснованию, реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда в 2023 году на 669,3 млрд руб.

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