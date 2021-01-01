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Госдума продлила заморозку накопительных пенсий до 2023 года

Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Государственная дума в третьем чтении приняла правительственный законопроект, продлевающий заморозку накопительной части пенсии еще на год — до конца 2023 года. Это следует из информации системы обеспечения законодательной деятельности.

В пояснительной записке с законопроекту говорится, что принятие документа не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц. Также согласно финансово-экономическому обоснованию, реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда в 2023 году на 669,3 млрд руб.

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Фото:Егор Алеев / ТАСС

Материал дополняется
 

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Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,7 млн +25073 Случаев 2,2 млн +25487 Умерли 38 тыс. +524
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