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СК второй раз отказался возбудить дело о доведении Славиной до суицида

Фото:Михаил Солунин / ТАСС
Фото: Михаил Солунин / ТАСС

Следственное управление СК по Нижегородской области во второй раз отказалось возбуждать уголовное дело о доведении до самоубийства журналистки, главного редактора Koza.Press Ирины Славиной (Мурахтаева). Об этом сообщил РБК адвокат Александр Караваев, представляющий семью Ирины Славиной, письменный отказ в возбуждении дела есть у РБК.

«Проведенной комплексной посмертной психолого-психиатрической экспертизой установлено, что Мурахтаева с высокой степенью вероятности обнаружила признаки психического расстройства в форме смешанного расстройства личности... Психическое расстройство, имеющееся у Мурахтаевой, не лишало ее способности понимать характер и значение ее поступка. Суицид, совершенный Мурахтаевой, следует расценивать как рациональный: явился результатом внутренней переработки, осознанного решения уйти из жизни», — говорится в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела.

В экспертизе также говорится, что для Мурахтаевой «были характерны такие черты личности, как склонность к образованию сверхценных идей, в данном случае идеи борьбы с существующей политической властью». Также в документе следователь называет ее «примером ярко идейного борца» и утверждает, что «данное расстройство возникает в подростковом возрасте и продолжает проявляться в периоде зрелости».

СУ СКР по Нижегородской области отказалось от комментариев.

О первом отказе следователей в возбуждении уголовного дела о доведении до самоубийства стало известно 16 ноября. Однако, как рассказывал позднее адвокат, это решение отменил руководитель следственного отдела и СК продолжил проверку.

«Да, действительно во второй раз вынесено постановление об отказе возбуждения уголовного дела. Эту экспертизу можно расценивать исключительно как непрофессиональную, необоснованную, и эти выводы, которые говорят, что она болела психиатрическим заболеванием, можно расценивать только как оскорбление. Никаких иных оценок дать невозможно», — сказал РБК адвокат Александр Караваев. Он отметил, что эта же экспертиза была и в первом постановлении об отказе уголовного дела.

Караваев добавил, что если следователи не отменят свой отказ, то сторона готова обжаловать решение вплоть до Европейского суда по правам человека.

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«Не хотелось бы, чтобы это было именно так с точки зрения самой Российской Федерации, которой, как мне кажется, нужно дать надлежащую оценку произошедшей трагедии, а не закрываться от журналистов и общества, выпуская не очень внятные процессуальные документы. Но если система будет инертно настроена, то тогда не остается ничего другого», — сказал защитник.

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Нижний Новгород самоубийство журналистика новости
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