СК второй раз отказался возбудить дело о доведении Славиной до суицида

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Следственное управление СК по Нижегородской области во второй раз отказалось возбуждать уголовное дело о доведении до самоубийства журналистки, главного редактора Koza.Press Ирины Славиной (Мурахтаева). Об этом сообщил РБК адвокат Александр Караваев, представляющий семью Ирины Славиной, письменный отказ в возбуждении дела есть у РБК.

«Проведенной комплексной посмертной психолого-психиатрической экспертизой установлено, что Мурахтаева с высокой степенью вероятности обнаружила признаки психического расстройства в форме смешанного расстройства личности... Психическое расстройство, имеющееся у Мурахтаевой, не лишало ее способности понимать характер и значение ее поступка. Суицид, совершенный Мурахтаевой, следует расценивать как рациональный: явился результатом внутренней переработки, осознанного решения уйти из жизни», — говорится в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела.

В экспертизе также говорится, что для Мурахтаевой «были характерны такие черты личности, как склонность к образованию сверхценных идей, в данном случае идеи борьбы с существующей политической властью». Также в документе следователь называет ее «примером ярко идейного борца» и утверждает, что «данное расстройство возникает в подростковом возрасте и продолжает проявляться в периоде зрелости».

СУ СКР по Нижегородской области отказалось от комментариев.

О первом отказе следователей в возбуждении уголовного дела о доведении до самоубийства стало известно 16 ноября. Однако, как рассказывал позднее адвокат, это решение отменил руководитель следственного отдела и СК продолжил проверку.