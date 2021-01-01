Кремль не увидел необходимости ограничивать передвижение между регионами

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Мер, принятых в России для борьбы с пандемией коронавируса, достаточно и их ужесточения не требуется. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Нынешнего уровня организации процесса противодействия и обеспечения людей медицинскими услугами достаточно для того, чтобы не вводить каких-либо локдаунов, будь то ограничение сообщения между регионами или выключение экономики», — сказал Песков.

Материал дополняется