В Нижегородскую область запретят въезжать без спецпропуска или прописки
Со следующей недели будут ужесточены правила въезда в Нижегородскую область. Об этом в Instagram написал губернатор региона Глеб Никитин.
«На следующей неделе ужесточаем въезд в область. [Попасть в регион можно будет] только по экстренным рабочим пропускам и паспортам с пропиской в области», — сообщил он.
Глава региона отметил, что рабочие пропуска на выходные будут временно приостановлены, за исключением экстренных случаев. «Всех въезжающих без рабочего пропуска — на карантин», — добавил Никитин.
По его словам, жители Нижегородской области, в целом, соблюдают предписанные меры в период пандемии, а показатели самоизоляции в регионе находятся на достойном уровне. Однако есть и те, «кому на всех наплевать», поэтому для избежания ухудшения ситуации необходимо ужесточить правила въезда в область.