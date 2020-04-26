В Нижегородскую область запретят въезжать без спецпропуска или прописки

Ограничения стали необходимы из-за тех, «кому на всех наплевать», заявил губернатор региона. По его словам, всех въезжающих в область в обход этих правил будут отправлять на карантин

Глеб Никитин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Со следующей недели будут ужесточены правила въезда в Нижегородскую область. Об этом в Instagram написал губернатор региона Глеб Никитин.

«На следующей неделе ужесточаем въезд в область. [Попасть в регион можно будет] только по экстренным рабочим пропускам и паспортам с пропиской в области», — сообщил он.

Глава региона отметил, что рабочие пропуска на выходные будут временно приостановлены, за исключением экстренных случаев. «Всех въезжающих без рабочего пропуска — на карантин», — добавил Никитин.

По его словам, жители Нижегородской области, в целом, соблюдают предписанные меры в период пандемии, а показатели самоизоляции в регионе находятся на достойном уровне. Однако есть и те, «кому на всех наплевать», поэтому для избежания ухудшения ситуации необходимо ужесточить правила въезда в область.