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В Нижегородскую область запретят въезжать без спецпропуска или прописки

Ограничения стали необходимы из-за тех, «кому на всех наплевать», заявил губернатор региона. По его словам, всех въезжающих в область в обход этих правил будут отправлять на карантин
Глеб Никитин
Глеб Никитин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Со следующей недели будут ужесточены правила въезда в Нижегородскую область. Об этом в Instagram написал губернатор региона Глеб Никитин.

«На следующей неделе ужесточаем въезд в область. [Попасть в регион можно будет] только по экстренным рабочим пропускам и паспортам с пропиской в области», — сообщил он.

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Глава региона отметил, что рабочие пропуска на выходные будут временно приостановлены, за исключением экстренных случаев. «Всех въезжающих без рабочего пропуска — на карантин», — добавил Никитин.

По его словам, жители Нижегородской области, в целом, соблюдают предписанные меры в период пандемии, а показатели самоизоляции в регионе находятся на достойном уровне. Однако есть и те, «кому на всех наплевать», поэтому для избежания ухудшения ситуации необходимо ужесточить правила въезда в область.

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Фото: Михаил Солунин / ТАСС

12 апреля Глеб Никитин внес изменения в свой указ о режиме повышенной готовности. Согласно поправкам, все, кто прибывает в регион из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области, будут обязаны в течение 14 дней с момента прибытия соблюдать режим полной изоляции. При этом прибывшие на автомобиле могут покинуть территорию области, не дожидаясь истечения двухнедельного срока, при условии следования от места самоизоляции до границы Нижегородской области на выезд без остановок.

Нижегородская область входит в топ-5 российских регионов по числу заболевших и умерших от коронавируса COVID-19. По данным на 25 апреля в области зафиксировано восемь смертей, 1214 случаев заболевания, 92 пациентам удалось вылечиться.

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Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Михаил Юшков
Теги: коронавирус, Нижегородская область, ограничение въезда
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