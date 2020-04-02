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Пандемия коронавируса ,  
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Регионы установят особый порядок передвижения жителей и транспорта

Ранее Путин также сообщил, что губернаторы получат дополнительные полномочия и смогут вводить антивирусные меры в регионе на свое усмотрение, в том числе закрывать его границы
Фото: Егор Алеев / ТАСС

В российских регионах на фоне распространения коронавируса установят особый порядок передвижения жителей и транспорта. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин, документ опубликован на сайте Кремля.

Ограничение на передвижение транспорта не коснется тех машин, которые выполняют межрегиональные перевозки, говорится в поручении.

Губернаторы при этом получат дополнительные полномочия и смогут закрыть границы своих регионов. По словам Путина, главы субъектов лучше знакомы с обстановкой на местах, и поэтому именно они и должны решать, в каком объеме вводить антивирусные меры.

Также Путин объявил о продлении до конца апреля оплачиваемых выходных для россиян, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса. По его словам, число нерабочих дней может быть сокращено, если это позволит обстановка с заболеванием.

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По состоянию на 2 апреля, в России с начала эпидемии заразились 3548 человек в 76 регионах страны. За этот период умерли 30 человек, выздоровели 235 пациентов. За прошедшие сутки при этом стало известно о 771 новом случае заболевания.

Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус
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