Регионы установят особый порядок передвижения жителей и транспорта

Ранее Путин также сообщил, что губернаторы получат дополнительные полномочия и смогут вводить антивирусные меры в регионе на свое усмотрение, в том числе закрывать его границы

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В российских регионах на фоне распространения коронавируса установят особый порядок передвижения жителей и транспорта. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин, документ опубликован на сайте Кремля.

Ограничение на передвижение транспорта не коснется тех машин, которые выполняют межрегиональные перевозки, говорится в поручении.

Губернаторы при этом получат дополнительные полномочия и смогут закрыть границы своих регионов. По словам Путина, главы субъектов лучше знакомы с обстановкой на местах, и поэтому именно они и должны решать, в каком объеме вводить антивирусные меры.

Также Путин объявил о продлении до конца апреля оплачиваемых выходных для россиян, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса. По его словам, число нерабочих дней может быть сокращено, если это позволит обстановка с заболеванием.