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Власти Томской области ограничили въезд и выезд из региона

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции Томской области ввел ограничения на въезд и выезд из региона. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

С 27 апреля будет временно ограничено движение автомобильного транспорта. Пересекать границы региона разрешат только по службе, причинам, связанным с производственной деятельностью, или в случае крайней необходимости.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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На въездах в Томскую область будут установлены блокпосты, где граждане должны будут предъявить документы, подтверждающие правомерность въезда или выезда из региона. 20 апреля в области были приостановлены межрегиональные автобусные пассажирские перевозки.

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26 апреля об аналогичных мерах сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он заявил, что с понедельника в регион можно будет попасть только по экстренным рабочим пропускам и паспортам с местной пропиской. Все въезжающие в область без рабочих пропусков будут отправлены на двухнедельный карантин.

По словам Никитина, ужесточить меры по ограничению передвижения граждан вынудили те, «кому на всех наплевать».

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Томская область, карантин
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