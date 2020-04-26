Власти Томской области ограничили въезд и выезд из региона

Фото: Андрей Любимов / РБК

Оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции Томской области ввел ограничения на въезд и выезд из региона. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

С 27 апреля будет временно ограничено движение автомобильного транспорта. Пересекать границы региона разрешат только по службе, причинам, связанным с производственной деятельностью, или в случае крайней необходимости.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <300 0 <500 0 <1000 0 от 1000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

На въездах в Томскую область будут установлены блокпосты, где граждане должны будут предъявить документы, подтверждающие правомерность въезда или выезда из региона. 20 апреля в области были приостановлены межрегиональные автобусные пассажирские перевозки.

26 апреля об аналогичных мерах сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он заявил, что с понедельника в регион можно будет попасть только по экстренным рабочим пропускам и паспортам с местной пропиской. Все въезжающие в область без рабочих пропусков будут отправлены на двухнедельный карантин.

По словам Никитина, ужесточить меры по ограничению передвижения граждан вынудили те, «кому на всех наплевать».