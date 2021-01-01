Голикова объяснила расхождение данных по COVID-19 у Росстата и оперштаба

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге заявила, что в России не занижается статистика по распространению коронавирусной инфекции. Запись ее выступления опубликована на сайте Кабмина.

«Хочу сказать, что и данные оперативного штаба, и данные Росстата являются достоверными», — заявила она.

Как пояснила Голикова, оперштаб учитывает только случаи, где не требуется дополнительное подтверждение по результатам вскрытия. «То есть это явная смертность от ковида», — сказала она. При этом окончательный диагноз делают уже после экспертизы, а потому данные, учтенные в оперативной статистике штаба, могут измениться как в большую, так и в меньшую сторону, добавила вице-премьер.

«В каких случаях мы корректируем данные? Например, может быть установлено, что у пациента был совершенно другой диагноз, но тем не менее был выявлен положительный тест на ковид, но основная причина была не ковид», — сказала Голикова. В таком случае, заражение коронавирусом все равно учитывается в документах, так как COVID-19 мог ускорит течение хронического заболевания «и в конечном итоге, наверное, стал причиной смерти».

Росстат же публикует данные через 40 дней после по истечении отчетного периода, основываясь на записи актов гражданского состояния по факту смертности в стране.