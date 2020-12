Голикова объяснила расхождение данных по COVID-19 у Росстата и оперштаба

По ее словам, о недостоверности статистики как весной, так и сейчас сообщают некоторые иностранные СМИ, работающие на территории России.

Впервые о занижении статистики по COVID-19 в России написали американские издания The New York Times и Financial Times в мая 2020 года. К такому выводу журналисты пришли на основе статистики общей смертности от коронавируса в мире в апреле. Согласно их данным, российские показатели были занижены на 70%. Тогда Голикова также опровергла эту информацию.

Позднее, в июне, директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что российская статистика смертности от коронавируса «необычная» и «сложная для понимания». Тогда Москва ответила, что столь низкий уровень сменности объясняется своевременной диагностикой и качеством медицинской помощи.

По данным оперативного штаба за минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 569 человек. При этом за все время пандемии скончались 42 176 человек. По данным Росстата, только с апреля по сентябрь от COVID-19 умерли более 55 тыс. человек. Разница в статисте двух ресурсов объясняется тем, что оперативный штаб учитывает только те случаи, когда медики установили коронавирус как причину смерти. Росстат же веде подсчет всех случаев летального исхода среди зараженных.