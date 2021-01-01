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Пандемия коронавируса ,  
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Голикова объяснила расхождение данных по COVID-19 у Росстата и оперштаба

Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге заявила, что в России не занижается статистика по распространению коронавирусной инфекции. Запись ее выступления опубликована на сайте Кабмина.

«Хочу сказать, что и данные оперативного штаба, и данные Росстата являются достоверными», — заявила она.

Как пояснила Голикова, оперштаб учитывает только случаи, где не требуется дополнительное подтверждение по результатам вскрытия. «То есть это явная смертность от ковида», — сказала она. При этом окончательный диагноз делают уже после экспертизы, а потому данные, учтенные в оперативной статистике штаба, могут измениться как в большую, так и в меньшую сторону, добавила вице-премьер.

«В каких случаях мы корректируем данные? Например, может быть установлено, что у пациента был совершенно другой диагноз, но тем не менее был выявлен положительный тест на ковид, но основная причина была не ковид», — сказала Голикова. В таком случае, заражение коронавирусом все равно учитывается в документах, так как COVID-19 мог ускорит течение хронического заболевания «и в конечном итоге, наверное, стал причиной смерти».

Росстат же публикует данные через 40 дней после по истечении отчетного периода, основываясь на записи актов гражданского состояния по факту смертности в стране.

По ее словам, о недостоверности статистики как весной, так и сейчас сообщают некоторые иностранные СМИ, работающие на территории России.

За сутки в России от коронавируса умерли 569 человек
Общество
Фото:Таисия Воронцова / ТАСС

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Впервые о занижении статистики по COVID-19 в России написали американские издания The New York Times и Financial Times в мая 2020 года. К такому выводу журналисты пришли на основе статистики общей смертности от коронавируса в мире в апреле. Согласно их данным, российские показатели были занижены на 70%. Тогда Голикова также опровергла эту информацию.

Позднее, в июне, директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что российская статистика смертности от коронавируса «необычная» и «сложная для понимания». Тогда Москва ответила, что столь низкий уровень сменности объясняется своевременной диагностикой и качеством медицинской помощи.

Число умерших с COVID-19 в России превысило 45 тыс. человек
Экономика
Фото:Иван Петров / ТАСС

По данным оперативного штаба за минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 569 человек. При этом за все время пандемии скончались 42 176 человек. По данным Росстата, только с апреля по сентябрь от COVID-19 умерли более 55 тыс. человек. Разница в статисте двух ресурсов объясняется тем, что оперативный штаб учитывает только те случаи, когда медики установили коронавирус как причину смерти. Росстат же веде подсчет всех случаев летального исхода среди зараженных.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Татьяна Голикова коронавирус COVID-19
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