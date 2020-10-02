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Пандемия коронавируса ,  
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Число умерших с COVID-19 в России превысило 45 тыс. человек

Общее число умерших с COVID-19 в России за апрель-август достигло 45 663 человек, сообщил Росстат. Летальность вируса в стране составляет 4,6% от числа подтвержденных случаев на конец августа
Фото:Иван Петров / ТАСС
Фото: Иван Петров / ТАСС
Общее число зарегистрированных умерших с COVID-19 в августе составило 7 463 человека, следует из данных Росстата, собирающего первичные медицинские свидетельства о смерти из ЕГР ЗАГС. Из них
  • У 3 222 человек COVID-19 стал основной причиной смерти, он идентифицирован в полном объеме, при жизни или посмертно сделан положительный тест на новую коронавирусную инфекцию.
  • Вирус не идентифицирован (необходимы дополнительные исследования), но по течению заболевания высока вероятность, что смерть наступила именно от COVID-19, — у 641 умершего.
  • COVID-19 не являлся основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений иного заболевания — у 1078 человек.
  • COVID-19 не являлся основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания — у 2522 человек.

Всего за апрель—август с COVID-19 (с учетом всех четырех категорий) смертность составила 45 663 человек (из них 2825 умерли в апреле, 12 669 — в мае, 12 335 — в июне, 10 371 — в июле и 7 463 — в августе).

Доля умерших в апреле—августе достигла 4,6% от количества подтвержденных случаев заболевания (995 319 человек по состоянию на 31 августа, по данным оперативного штаба правительства (.pdf)

В соответствии с данными Университета Джонса Хопкинса, средняя летальность COVID-19 в мире составляет порядка 3% (методика учета заболевших и умерших в разных странах сильно отличается). Если оценить уровень летальности только по числу россиян, для которых COVID-19 cтал основной причиной смерти (26 615 умерших с апреля по август), то он составил 2,7%.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с пандемией COVID-19 на конец августа, от коронавируса умерли 17 176 человека (учитываются только летальные случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти), что в 1,5 раза меньше данных Росстата, согласно которым COVID-19 стал основной причиной смерти для 26 615 умерших.

Глава Росстата объяснил сложности с данными о смертности от COVID-19
Экономика
Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

Росстат продолжает работу по актуализации и уточнению информации, собирая и перепроверяя данные по каждому региону страны, указали в ведомстве. В частности, Росстат пересмотрел данные по смертности c COVID-19 в июле. Согласно обновленным данным, общее число зарегистрированных умерших с COVID-19 (по всем четырем категориям) составило 10 371 человек, тогда как по предыдущей оценке Росстата их было 10 079 человек.

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Всего, по данным Росстата, общий уровень смертности за январь—август 2020 года составил 1,285 млн человек, что на 5,9% выше аналогичного периода прошлого года. Естественная убыль населения за восемь месяцев года достигла 346,9 тыс. человек., что в 1,6 раза выше, чем за аналогичный период 2019 года.

В условиях закрытия из-за пандемии границ миграционный приток не сможет компенсировать убыль, из-за чего общая численность населения России уменьшится по итогам 2020 года. По оценкам правительства, сокращение населения страны станет максимальным за 14 лет и достигнет 158 тыс. человек.

По последним данным оперативного штаба, с начала пандемии в России зарегистрировано 1 194 643 заражений инфекцией.

Автор
Юлия Старостина
Росстат пандемия смертность коронавирус COVID-19
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