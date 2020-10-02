Число умерших с COVID-19 в России превысило 45 тыс. человек

Общее число умерших с COVID-19 в России за апрель-август достигло 45 663 человек, сообщил Росстат. Летальность вируса в стране составляет 4,6% от числа подтвержденных случаев на конец августа

Фото: Иван Петров / ТАСС

У 3 222 человек COVID-19 стал основной причиной смерти, он идентифицирован в полном объеме, при жизни или посмертно сделан положительный тест на новую коронавирусную инфекцию.

Вирус не идентифицирован (необходимы дополнительные исследования), но по течению заболевания высока вероятность, что смерть наступила именно от COVID-19, — у 641 умершего.

COVID-19 не являлся основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений иного заболевания — у 1078 человек.

COVID-19 не являлся основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания — у 2522 человек.

Общее число зарегистрированных умерших с COVID-19 в августе составило 7 463 человека, следует из данных Росстата, собирающего первичные медицинские свидетельства о смерти из ЕГР ЗАГС. Из них

Всего за апрель—август с COVID-19 (с учетом всех четырех категорий) смертность составила 45 663 человек (из них 2825 умерли в апреле, 12 669 — в мае, 12 335 — в июне, 10 371 — в июле и 7 463 — в августе).

Доля умерших в апреле—августе достигла 4,6% от количества подтвержденных случаев заболевания (995 319 человек по состоянию на 31 августа, по данным оперативного штаба правительства (.pdf)

В соответствии с данными Университета Джонса Хопкинса, средняя летальность COVID-19 в мире составляет порядка 3% (методика учета заболевших и умерших в разных странах сильно отличается). Если оценить уровень летальности только по числу россиян, для которых COVID-19 cтал основной причиной смерти (26 615 умерших с апреля по август), то он составил 2,7%.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с пандемией COVID-19 на конец августа, от коронавируса умерли 17 176 человека (учитываются только летальные случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти), что в 1,5 раза меньше данных Росстата, согласно которым COVID-19 стал основной причиной смерти для 26 615 умерших.