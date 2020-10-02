Число умерших с COVID-19 в России превысило 45 тыс. человек
- У 3 222 человек COVID-19 стал основной причиной смерти, он идентифицирован в полном объеме, при жизни или посмертно сделан положительный тест на новую коронавирусную инфекцию.
- Вирус не идентифицирован (необходимы дополнительные исследования), но по течению заболевания высока вероятность, что смерть наступила именно от COVID-19, — у 641 умершего.
- COVID-19 не являлся основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений иного заболевания — у 1078 человек.
- COVID-19 не являлся основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания — у 2522 человек.
Всего за апрель—август с COVID-19 (с учетом всех четырех категорий) смертность составила 45 663 человек (из них 2825 умерли в апреле, 12 669 — в мае, 12 335 — в июне, 10 371 — в июле и 7 463 — в августе).
Доля умерших в апреле—августе достигла 4,6% от количества подтвержденных случаев заболевания (995 319 человек по состоянию на 31 августа, по данным оперативного штаба правительства (.pdf)
В соответствии с данными Университета Джонса Хопкинса, средняя летальность COVID-19 в мире составляет порядка 3% (методика учета заболевших и умерших в разных странах сильно отличается). Если оценить уровень летальности только по числу россиян, для которых COVID-19 cтал основной причиной смерти (26 615 умерших с апреля по август), то он составил 2,7%.
Согласно данным оперативного штаба по борьбе с пандемией COVID-19 на конец августа, от коронавируса умерли 17 176 человека (учитываются только летальные случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти), что в 1,5 раза меньше данных Росстата, согласно которым COVID-19 стал основной причиной смерти для 26 615 умерших.