Кремль назвал нецелесообразными рассуждения о признании ДНР и ЛНР

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В Кремле считают нецелесообразными «эвентуальные» разговоры о признании Москвой самоправозглашенных ЛНР и ДНР. Об этом, как передают «РИА Новости», рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, сейчас очевидно только то, что затягивание Киевом выполнения условий Минских договоренностей «будет лишь дальше усложнять ситуацию в плане этих двух самопровозглашенных республик»

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