Грызлов заявил о «фактическом прекращении» минских соглашений

Полпред России в Трехсторонней контактной группе (ТХГ) Борис Грызлов считает, что заявления украинских властей о планах вернуть Донбасс на своих условиях говорят о фактическом прекращении выполнения Киевом минских соглашений. Об этом сообщает «РИА Новости».

В частности, Грызлов обратил внимание на фразу на сайте президента Украины фразу: «Главной целью нашей делегации, как и всего государства, является возвращение исключительно на украинских условиях всех временно оккупированных территорий».

Это заявление принципиально противоречит самой основе минских соглашений, считает Грызлов «Безусловно, такая позиция юридически ничтожна, но политические последствия у нее катастрофичны», — отметил российский полпред. Киев должен вернуться к исполнению минских соглашений, добавил он.

По его словам, именно украинская сторона «тормозит любые договоренности», несмотря на попытки Киева присвоить достижения по прекращению огня.