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Грызлов заявил о «фактическом прекращении» минских соглашений

Полпред России в Трехсторонней контактной группе (ТХГ) Борис Грызлов считает, что заявления украинских властей о планах вернуть Донбасс на своих условиях говорят о фактическом прекращении выполнения Киевом минских соглашений. Об этом сообщает «РИА Новости».

В частности, Грызлов обратил внимание на фразу на сайте президента Украины фразу: «Главной целью нашей делегации, как и всего государства, является возвращение исключительно на украинских условиях всех временно оккупированных территорий».

Это заявление принципиально противоречит самой основе минских соглашений, считает Грызлов «Безусловно, такая позиция юридически ничтожна, но политические последствия у нее катастрофичны», — отметил российский полпред. Киев должен вернуться к исполнению минских соглашений, добавил он.

По его словам, именно украинская сторона «тормозит любые договоренности», несмотря на попытки Киева присвоить достижения по прекращению огня.

Путин указал на попытки Киева трактовать минские соглашения по-своему
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Владимир Путин

В середине июля президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости расшифровки каждого пункта минских соглашений для того, чтобы понять, какие из них можно выполнить.

Как сообщил Зеленский, Украина выполняет свою часть минских договоренностей, и «весь мир это видит». Он также указал на необходимость того, чтобы готовность выполнять соглашение продемонстрировала «другая сторона».

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского президента, сообщил, что вопрос об изменении минских соглашений нужно задавать не Кремлю, а сторонам конфликта в Донбассе.

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