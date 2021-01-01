Киев сообщил о бойкоте встречи СБ ООН с участием представителей ДНР и ЛНР

Дмитрий Кулеба (Фото: Fabrizio Bensch / dpa / Global Look Press)

Украина будет бойкотировать неформальную встречу Совета Безопасности ООН с участием представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба, передает «Интерфакс-Украина».

«Заседание будут бойкотировать не только Украина, а и США, Соединенное Королевство, Франция, ФРГ, Эстония и Бельгия. То есть все, кроме России, страны-участницы ОБСЕ, входящие сегодня в Совбез», — заявил Кулеба.

По его словам, из-за принципиальной позиции украинских партнеров в Совбезе ООН встречу не будут транслировать на официальных ресурсах организации.

Накануне источник «РИА Новости» в СБ ООН сообщил, что 2 декабря Совбез проведет неформальную встречу, посвященную исполнению минского пакета мер. По словам собеседника агентства, к участию приглашены полпред ЛНР в контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего и представитель ДНР в контактной группе, глава МИД самопровозглашенной республики Наталья Никонорова.