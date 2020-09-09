Экс-сподвижник Зеленского заявил о «кинувшей» Путина Украине

«Чувствовалось, что он [Путин] хотел найти решение этой проблемы. Мне кажется, что он делал это по политическим мотивам. У Зеленского была бешенная поддержка в России тогда и воевать с любимчиком своего народа — это представить себя неадекватным», — рассказал Богдан.
«На сегодняшний день, то что я знаю, это все кардинально поменялось», — заверил он и добавил, что «успеха там [на переговорах по Донбассу] в ближайшее время не будет».
Богдан также рассказал, что у него был опыт личного общения с Путиным во время встречи лидеров «нормандской четверки» в Париже в декабре 2019 года. «Очень жесткий человек, очень», — сказал Богдан.
Обещание покончить в конфликтом на Донбассе, который на Украине называют войной, было одним из ключевых в предвыборной риторике Зеленского, который победил на выборах весной 2019 года. С тех пор стороны провели один массовый обмен пленными договорились о разведении сил сторон на нескольких участках линии соприкосновения.
Самым успешным шагом стала договоренность о между Украиной и непризнанными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) о бессрочном перемирии, которое вступило в силу с 27 июля. С в зоне конфликта не идут боевые действия.
Москва в ходе встречи лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) настаивала на выполнении минских договоренностей, которые предусматривают закрепление в конституции Украины особого статуса отдельных районов Луганской и Донецкой областей.
Зеленский 25 августа в интервью Euronews заявил, что шансы на завершение урегулирования конфликта в Донбассе будут выше после проведения очередного саммита в «нормандском формате». Украинский лидер отметил, что с момента прошлого саммита стороны достигли определенного прогресса. «Все продвигается, но не так быстро, как я ожидал», — сказал Зеленский.
До этого в июле замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует вопросы политики в отношении Украины, назвал неэффективными переговоры по мирному урегулированию в Донбассе на уровне советников глав государств. «Со всей ответственностью заверяю, что я не намерен дальше участвовать в этом бесконечно длящемся «спектакле» с откровенной имитацией бурной деятельности по урегулированию конфликта», — говорилось в письме Козака советнику канцлера Германии Ангелы Меркель Яну Хеккеру.