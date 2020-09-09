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Политика ,  
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Экс-сподвижник Зеленского заявил о «кинувшей» Путина Украине

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что отношение Владимира Путина к президенту Зеленскому резко изменилось. Новая украинская команда много обещала, но ничего не сделала, пояснил он
Владимир Зеленский и Андрей Богдан
Владимир Зеленский и Андрей Богдан (Фото: Павло Гончар / SOPA Images / ZUMA Wire / ТАСС)

В первое время после прихода Владимира Зеленского к власти на Украине президент России Владимир Путин действительно надеялся на решение проблемы Донбасса, однако сейчас ситуация изменилась. Такую оценку дал бывший глава офиса украинского президента Андрей Богдан в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По словам Богдана, украинская сторона «кинула» Путина, не выполнив своих обещаний.

«Я могу только судить по публичным каким-то моментам, в которых я хорошо понимаю. Вот если публикуется сообщение, что прошел телефонный разговор Путина и Зеленского, но пресс-релизы о разговоре выходят разные — это называется «дипломатический провал». Значит, переговоры прошли плохо. То, что я вижу, — мне кажется, что мы его, Путина, как-то жестко кинули: наобещали одно — не сделали ничего», — сказал Богдан.

Он также рассказал, что и во время первого телефонного разговора с Зеленским Путин вел себя уважительно, «чувствовалось, что он хочет найти точки соприкосновения».

Зеленский заявил о высоких шансах окончания конфликта в Донбассе
Политика

«Чувствовалось, что он [Путин] хотел найти решение этой проблемы. Мне кажется, что он делал это по политическим мотивам. У Зеленского была бешенная поддержка в России тогда и воевать с любимчиком своего народа — это представить себя неадекватным», — рассказал Богдан.

«На сегодняшний день, то что я знаю, это все кардинально поменялось», — заверил он и добавил, что «успеха там [на переговорах по Донбассу] в ближайшее время не будет».

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Богдан также рассказал, что у него был опыт личного общения с Путиным во время встречи лидеров «нормандской четверки» в Париже в декабре 2019 года. «Очень жесткий человек, очень», — сказал Богдан.

Обещание покончить в конфликтом на Донбассе, который на Украине называют войной, было одним из ключевых в предвыборной риторике Зеленского, который победил на выборах весной 2019 года. С тех пор стороны провели один массовый обмен пленными договорились о разведении сил сторон на нескольких участках линии соприкосновения.

Самым успешным шагом стала договоренность о между Украиной и непризнанными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) о бессрочном перемирии, которое вступило в силу с 27 июля. С в зоне конфликта не идут боевые действия.

Козак назвал неэффективными переговоры с Ермаком по Донбассу
Политика
Фото: Евгений Филиппов / Global Look Press

Москва в ходе встречи лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) настаивала на выполнении минских договоренностей, которые предусматривают закрепление в конституции Украины особого статуса отдельных районов Луганской и Донецкой областей.

Зеленский 25 августа в интервью Euronews заявил, что шансы на завершение урегулирования конфликта в Донбассе будут выше после проведения очередного саммита в «нормандском формате». Украинский лидер отметил, что с момента прошлого саммита стороны достигли определенного прогресса. «Все продвигается, но не так быстро, как я ожидал», — сказал Зеленский.

До этого в июле замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует вопросы политики в отношении Украины, назвал неэффективными переговоры по мирному урегулированию в Донбассе на уровне советников глав государств. «Со всей ответственностью заверяю, что я не намерен дальше участвовать в этом бесконечно длящемся «спектакле» с откровенной имитацией бурной деятельности по урегулированию конфликта», — говорилось в письме Козака советнику канцлера Германии Ангелы Меркель Яну Хеккеру.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Украина, Владимир Зеленский, Донбасс, Андрей Богдан, Владимир Путин
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