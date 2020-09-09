Экс-сподвижник Зеленского заявил о «кинувшей» Путина Украине

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что отношение Владимира Путина к президенту Зеленскому резко изменилось. Новая украинская команда много обещала, но ничего не сделала, пояснил он

Владимир Зеленский и Андрей Богдан (Фото: Павло Гончар / SOPA Images / ZUMA Wire / ТАСС)

В первое время после прихода Владимира Зеленского к власти на Украине президент России Владимир Путин действительно надеялся на решение проблемы Донбасса, однако сейчас ситуация изменилась. Такую оценку дал бывший глава офиса украинского президента Андрей Богдан в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По словам Богдана, украинская сторона «кинула» Путина, не выполнив своих обещаний.

«Я могу только судить по публичным каким-то моментам, в которых я хорошо понимаю. Вот если публикуется сообщение, что прошел телефонный разговор Путина и Зеленского, но пресс-релизы о разговоре выходят разные — это называется «дипломатический провал». Значит, переговоры прошли плохо. То, что я вижу, — мне кажется, что мы его, Путина, как-то жестко кинули: наобещали одно — не сделали ничего», — сказал Богдан.

Он также рассказал, что и во время первого телефонного разговора с Зеленским Путин вел себя уважительно, «чувствовалось, что он хочет найти точки соприкосновения».