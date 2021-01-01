Песков заявил об отсутствии подписанных указов о новой должности Чубайса

Анатолий Чубайс (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Президент России Владимир Путин не подписывал никаких документов о назначении Анатолия Чубайса на какую-либо должность. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает «РИА Новости».

Отвечая на вопрос, рассчитывают ли еще в Кремле на Чубайса как на политика или он может заняться личными проектами, Песков отметил, что любой человек может это сделать, если захочет.

«На этот вопрос может ответить лишь президент, вы знаете, что пока каких-либо подписанных им документов по назначению Чубайса не было», — сказал он.

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