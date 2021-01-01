Титов заявил о способности Чубайса «раскрыть себя» вне госслужбы

Анатолий Чубайс (Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»)

Анатолий Чубайс, ушедший в отставку с поста главы «Роснано», не будет сидеть без дела, даже если не займет какую-нибудь государственную должность, сказал РБК уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов. При этом, по его мнению, Чубайс сможет полностью раскрыть свои способности, если не будет на государственной службе.

«Хочу пожелать Анатолию Чубайсу всяческих успехов в жизни. Можно быть уверенным, что он не останется без дела, даже если у него не будет государственной должности. И даже хорошо, если ее не будет, тогда он сможет полностью раскрыть себя», — сказал Титов.

Он считает бывшего главу «Роснано» «прежде всего политиком, общественным деятелем», так как в этой сфере Чубайс «снискал себе гораздо большую известность, чем на предпринимательском и менеджерском уровне». Бизнес-омбудсмен назвал его «авторитетом для всего крупного бизнеса».

«Помню первое бюро правления РСПП [Российского союза промышленников и предпринимателей], еще при [основателе и первом руководителе РСПП Аркадии] Вольском, когда в 2000 году был полностью обновлен его состав — в него вошли [Олег] Дерипаска, [Михаил] Ходорковский, [Владимир] Потанин, [Михаил] Фридман и так далее. Чубайс, который в то время возглавлял РАО «ЕЭС» [российская энергетическая компания, 1992–2008 гг.], всегда выступал последним», — рассказал Титов.

По его словам, члены бюро «могли поругаться, поорать, кто-то дверями хлопал, убегал». Однако окончательное решение принимал Чубайс.