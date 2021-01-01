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Адвокат сообщил о выводах следователей о смерти Тесака

Максим Марцинкевич
Максим Марцинкевич (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Следователи СУ СКР по Челябинской области пришли к выводу, что националиста Максима Марцинкевича никто не убивал, а он покончил с собой в камере СИЗО. Об этом сообщил РБК адвокат семьи Марцинкевича Алексей Михальчик.

По его словам, проверку по факту гибели националиста Тесака начали в сентябре, сразу после его гибели. 16 октября Следственный комитет России впервые отказался возбуждать дело по статье «Убийство», однако прокуратура под давлением адвокатов и семьи Марцинкевича отменила постановление об отказе в возбуждении, после чего снова началась проверка.

«Правда, ни к чему новому она так и не привела. 16 ноября, спустя месяц, следователи вновь решили, что ничего особенного в обстоятельствах смерти Тесака нет, и вновь отказались возбуждать уголовное дело. На этот раз прокуратура промолчала», — сообщил Михальчик.

Он отметил, что родственникам Марцинкевича вернули его личные вещи и даже одежду со следами крови, однако по какой-то причине среди вещей не нашлось ни его книг, ни записок, ни дневника, который он, как уверяют родные, вел в заключении.

«Нас не ознакомили ни с первым, ни со вторым отказным. Мы сегодня уже направили жалобу в Челябинский городской суд. <...> Нам ничего не дают, хотя обязаны каждое постановление направить нам и ознакомить с материалом», — добавил адвокат.

Тесака похоронили на Кунцевском кладбище в Москве
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Церемония прощания с Максимом Марцинкевичем на Кунцевском кладбище, Москва

О смерти Тесака стало известно 16 сентября. Ранее адвокат националиста Иван Северович усомнился в том, что Марцинкевич мог самостоятельно принять решение уйти из жизни. По мнению юриста, его подзащитного могли пытать во время его ареста в Красноярске. Впоследствии Следственный комитет по Челябинской области сообщил, что в камере Марцинкевича было найдено несколько предсмертных записок.

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Марцинкевич был трижды судим. В 2007 году его осудили за неонацистские лозунги и экстремистские высказывания, спустя два года его судили за распространение расистких видеороликов. В 2014-м он получил пять лет колонии за экстремизм. Однако позднее срок смягчили — до двух лет и десяти месяцев.

В 2019 году Сыктывкарский городской суд смягчил приговор националисту. Как говорили адвокаты Марцинкевича, он должен был выйти на свободу в ноябре 2020 года.

Следственный комитет Челябинская область СИЗО суицид националист адвокат новости
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