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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Минская группа ОБСЕ потребовала вывести иностранных наемников из Карабаха

Фото:Reuters
Фото: Reuters

Главы делегаций России, Франции и США, сопредседательствующих в Минской группе ОБСЕ по урегулированию карабахского кризиса, потребовали вывести всех иностранных наемников с территории Нагорного Карабаха. Об этом говорится в соответствующем заявлении, опубликованном на сайте организации.

«Сопредседатели Минской группы требуют полного и немедленного вывода всех иностранных наемников из региона и призывают все стороны содействовать этому отъезду», — указано в документе.

В заявлении, написанном от имени министра иностранных дел России Сергея Лаврова, главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана и первого заместителя госсекретаря США Стивена Бигэна, также говорится о необходимости соблюдать международное гуманитарное право в контексте обмена военнопленными и возвращения беженцев. И подчеркивается важность защиты исторического и религиозного наследия в Нагорном Карабахе.

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Правозащитники и СМИ неоднократно сообщали, что в конфликте в Нагорном Карабахе действовали иностранные наемники. Об этом также говорил глава СВР Сергей Нарышкин. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, наемников из вооруженных группировок в Сирии вербовали как Турция, помогающая Азербайджану, так и армянская диаспора.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно опровергал такие заявления. По его словам, ни одна обвиняющая сторона не представила никаких доказательств, Азербайджан не нуждается в наемниках, так как армия страны состоит более чем из 100 тыс. бойцов.

Вооруженные действия в Нагорном Карабахе, начавшиеся 27 сентября, закончились 10 ноября подписанием трехстороннего соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией. Согласно соглашению Армения уступила Азербайджану семь прилегающих Нагорному Карабаху районов, а также города Шуша и Гадрут. На оставшейся территории в течение пяти лет будут находится российские миротворцы.

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Согласно опубликованным сегодня данным, в ходе боевых действий Азербайджан потерял 2783 своих военнослужащих. Армения сообщила о потере 2660 военных. В поиске тел погибших помогает Международный комитет Красного Креста. Организация планирует в четыре раза увеличить бюджет своей миссии в регионе.

Минская группа ОБСЕ Нагорный Карабах
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