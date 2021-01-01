Минская группа ОБСЕ потребовала вывести иностранных наемников из Карабаха

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Главы делегаций России, Франции и США, сопредседательствующих в Минской группе ОБСЕ по урегулированию карабахского кризиса, потребовали вывести всех иностранных наемников с территории Нагорного Карабаха. Об этом говорится в соответствующем заявлении, опубликованном на сайте организации.

«Сопредседатели Минской группы требуют полного и немедленного вывода всех иностранных наемников из региона и призывают все стороны содействовать этому отъезду», — указано в документе.

В заявлении, написанном от имени министра иностранных дел России Сергея Лаврова, главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана и первого заместителя госсекретаря США Стивена Бигэна, также говорится о необходимости соблюдать международное гуманитарное право в контексте обмена военнопленными и возвращения беженцев. И подчеркивается важность защиты исторического и религиозного наследия в Нагорном Карабахе.

Правозащитники и СМИ неоднократно сообщали, что в конфликте в Нагорном Карабахе действовали иностранные наемники. Об этом также говорил глава СВР Сергей Нарышкин. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, наемников из вооруженных группировок в Сирии вербовали как Турция, помогающая Азербайджану, так и армянская диаспора.