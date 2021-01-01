Адвокат Ефремова назвал сроки перевода актера из СИЗО в колонию

Михаил Ефремов (Фото: АГН «Москва»)

У Михаила Ефремова, признанного виновным в смертельном ДТП, 30 ноября завершается карантин в СИЗО, после чего его должны перевести в колонию. Об этом РБК сообщил адвокат Андрей Алешкин.

«Думаю, что завтра должны перевести. Но переведут его сегодня, завтра или послезавтра — сказать не могу, я не сотрудник УФСИН», — сказал адвокат. Он пояснил, что осужденных переводят таким образом, чтобы никто не знал об этом, для исключения возможности побега.

В начале сентября суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии. Позднее суд частично удовлетворил апелляцию осужденного и сократил актеру срок пребывания в колонии до семи с половиной лет. 10 ноября Ефремова этапировали в СИЗО-3 Белгорода. Там он должен находиться в течение 20 суток на карантине, после чего Ефремова планировали перевести в исправительную колонию № 4.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, за рулем которого сидел Сергей Захаров. На следующий день водитель фургона скончался в больнице. Экспертиза установила, что за рулем Ефремов находился в алкогольном и наркотическом опьянении. Позднее актер признал свою вину.