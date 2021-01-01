СК проверит на лжесвидетельство семью погибшего в ДТП с Ефремовым

Ирина Стерхова, сожительница курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, заявила в Следственный комитет (СК) о лжесвидетельстве семьи со стороны Захаровых. Об этом сообщил в беседе с ТАСС адвокат Серховой Вадим Никулин.

«По ее мнению [Ирины Стерховой. — РБК], они [семья Захаровых. — РБК] давали ложные показания в судебном заседании и на предварительном следствии. Проверка проводится в настоящее время», — сказал Никулин.

Адвокат отметил, что его подзащитная считает ложными показания законной супруги Захарова о том, что его семья не знала, что Сергей Захаров состоял в отношениях с Стерховой.

«Все это, конечно, вранье», — добавил адвокат.

Адвокат троих членов семьи Захаровых Александр Добровинский сообщил ТАСС, что официальной супругой Сергея Захарова на момент его гибели была Маргарита.