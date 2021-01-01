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Авария с участием Ефремова ,  
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СК проверит на лжесвидетельство семью погибшего в ДТП с Ефремовым

Ирина Стерхова, сожительница курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, заявила в Следственный комитет (СК) о лжесвидетельстве семьи со стороны Захаровых. Об этом сообщил в беседе с ТАСС адвокат Серховой Вадим Никулин.

«По ее мнению [Ирины Стерховой. — РБК], они [семья Захаровых. — РБК] давали ложные показания в судебном заседании и на предварительном следствии. Проверка проводится в настоящее время», — сказал Никулин.

Адвокат отметил, что его подзащитная считает ложными показания законной супруги Захарова о том, что его семья не знала, что Сергей Захаров состоял в отношениях с Стерховой.

«Все это, конечно, вранье», — добавил адвокат.

Адвокат троих членов семьи Захаровых Александр Добровинский сообщил ТАСС, что официальной супругой Сергея Захарова на момент его гибели была Маргарита.

«Более того, все суды: и Пресненский, и апелляционный, и Хамовнический пришли к одному мнению, что Ирина Стерхова не является потерпевшей. Зачем спорить с судами, тем более что это абсолютно бесперспективно», — сказал Добровинский.

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Ирина Стерхова (в центре)

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20 ноября официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что трое свидетелей по делу Ефремова подозреваются в даче ложных показаний, против них возбуждено дело. По словам Волк, защита актера пригласила в суд двух мужчин, которые якобы видели, что за рулем автомобиля артиста находился другой человек, а сам он «стоял рядом с машиной». Третий свидетель защиты утверждал, что до аварии он якобы заметил на заднем сиденье машины незнакомого мужчину, а за рулем никого не было. Суд посчитал, что показания этих свидетелей противоречат собранным по делу доказательствам и являются недостоверными. Затем следствие установило, что приглашенные в суд лжесвидетельствовали.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня в центре Москвы. Автомобиль Jeep Grand Cherokee въехал в фургон Lada. Его водитель, 57-летний уроженец Рязанской области Сергей Захаров, умер в больнице на следующий день от полученных травм. Как установила экспертиза, в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

В сентябре Пресненский районный суд Москвы признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека, и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. После вынесения приговора Ефремова направили в СИЗО № 5 УФСИН России, более известное как «Водник».

Впоследствии Мосгорсуд сократил срок лишения свободы артисту до 7,5 года.

В ноябре Ефремова этапировали в колонию в Белгородской области.

Михаил Ефремов актер ДТП Следственный комитет
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