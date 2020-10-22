Ефремов заявил о прекращенных отношениях с алкоголем

Актер Михаил Ефремов, признанный виновным в смертельном ДТП, заявил, что бросил пить. Об этом он сообщил в последнем слове на слушаниях в Мосгорсуде, который рассматривал апелляционную жалобу защиты Ефремова, передает корреспондент РБК.

«Я прекратил все свои отношения с алкоголем, который довел меня до такого плачевного конца», — сказал Ефремов.

Экспертиза, которую проводили после аварии, показала, что в день ДТП Ефремов сел в машину в состоянии сильного алкогольного опьянения. Telegram-канал Baza писал, что в крови актера нашли 1,05 мг/л алкоголя, что соответствует 2,1 промилле.

Материал дополняется