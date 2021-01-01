Появились фотографии Михаила Ефремова в СИЗО в Белгороде

Михаил Ефремов и Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн (Фото: beleparh.ru)

В СИЗО-3 в Белгороде, где находится осужденный за ДТП со смертельным исходом актер Михаил Ефремов, прибыл митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Фотографии визита размещены на сайте епархии.

Митрополит отслужил молебен, после чего совершил таинство исповеди над осужденными и причастил их.

Ефремова перевезли в СИЗО-3 в Белгороде в день его рождения, 10 ноября. По словам его адвоката Владимира Васильева, он будет находиться там в течение 20 дней на карантине, после чего актер будет отбывать наказание в исправительной колонии № 4 в городе Алексеевка Белгородской области.

Пресненский районный суд Москвы осудил Михаила Ефремова на восемь лет за ДТП со смертельным исходом. Позднее Мосгорсуд смягчил обвинение на полгода.