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Авария с участием Ефремова ,  
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Появились фотографии Михаила Ефремова в СИЗО в Белгороде

Михаил Ефремов и Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн
Михаил Ефремов и Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн (Фото: beleparh.ru)

В СИЗО-3 в Белгороде, где находится осужденный за ДТП со смертельным исходом актер Михаил Ефремов, прибыл митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Фотографии визита размещены на сайте епархии.

Митрополит отслужил молебен, после чего совершил таинство исповеди над осужденными и причастил их.

Ефремова перевезли в СИЗО-3 в Белгороде в день его рождения, 10 ноября. По словам его адвоката Владимира Васильева, он будет находиться там в течение 20 дней на карантине, после чего актер будет отбывать наказание в исправительной колонии № 4 в городе Алексеевка Белгородской области.

Ефремова этапировали в колонию в Белгородской области
Общество
Михаил Ефремов

Пресненский районный суд Москвы осудил Михаила Ефремова на восемь лет за ДТП со смертельным исходом. Позднее Мосгорсуд смягчил обвинение на полгода.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня на Кутузовском проспекте в Москве. Как установил суд, находясь в нетрезвом состоянии, актер выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель фургона Сергей Захаров умер на следующий день в больнице.

В последнем слове на слушаниях Ефремов заверил, что он «прекратил все свои отношения с алкоголем». Он также просил суд назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы, чтобы он смог помочь потерпевшим. Также актер заявил о желании поставить памятник Сергею Захарову. Ефремов признал вину и раскаялся.

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