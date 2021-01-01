Мосгорсуд не увидел фактов давления адвоката Пашаева на Ефремова

Эльман Пашаев (слева) и Михаил Ефремов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Мосгорсуд не установил фактов оказания давления на Михаила Ефремова со стороны его бывших адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской. Об этом говорится в апелляционном определении, опубликованном на сайте суда.

«Судебная коллегия не может согласиться с доводами осужденного и его защитников, изложенных в апелляционных жалобах об оказании Пашаевым давления на Ефремова и о введении его в заблуждение адвокатами, осуществлявшими его защиту в суде первой инстанции», — говорится в документе.

Суд указал, что в ходе судебного разбирательства участники процесса неоднократно спрашивали у Ефремова, согласована ли с ним позиция адвокатов и является ли линия защиты отражением его собственных взглядов. На это артист отвечал утвердительно.

Помимо этого Ефремов сам отказался от услуг Пашаева и Шаргородской, однако затем вновь заключил с ними соглашение. Это «свидетельствует о его доверии, взаимопонимании с данными защитниками, согласованности избранной линии защиты и принятии предложенной адвокатами тактики», отметила судебная коллегия.