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Авария с участием Ефремова ,  
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Мосгорсуд не увидел фактов давления адвоката Пашаева на Ефремова

Эльман Пашаев (слева) и Михаил Ефремов
Эльман Пашаев (слева) и Михаил Ефремов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Мосгорсуд не установил фактов оказания давления на Михаила Ефремова со стороны его бывших адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской. Об этом говорится в апелляционном определении, опубликованном на сайте суда.

«Судебная коллегия не может согласиться с доводами осужденного и его защитников, изложенных в апелляционных жалобах об оказании Пашаевым давления на Ефремова и о введении его в заблуждение адвокатами, осуществлявшими его защиту в суде первой инстанции», — говорится в документе.

Суд указал, что в ходе судебного разбирательства участники процесса неоднократно спрашивали у Ефремова, согласована ли с ним позиция адвокатов и является ли линия защиты отражением его собственных взглядов. На это артист отвечал утвердительно.

Помимо этого Ефремов сам отказался от услуг Пашаева и Шаргородской, однако затем вновь заключил с ними соглашение. Это «свидетельствует о его доверии, взаимопонимании с данными защитниками, согласованности избранной линии защиты и принятии предложенной адвокатами тактики», отметила судебная коллегия.

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Эльман Пашаев

В сентябре новый защитник Ефремова подал жалобу в суд. В ней он указал, что из-за давления Пашаева артист фактически лишился права на защиту. Сам адвокат назвал эти слова бредом, отметив, что такой подход не повлияет на пересмотр дела.

Позже Ефремов также подал жалобу, в которой попросил смягчить приговор и пожаловался на давление со стороны Пашаева.

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ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, за рулем которого сидел Сергей Захаров. На следующий день водитель фургона скончался в больнице.

В рамках линии защиты артиста Пашаев, в частности, заявлял, что артиста не было за рулем в момент аварии. По его инициативе в суде допросили преподавателя Центра профессиональной переподготовки университета «Синергия» Юрия Фиалко, который заявил, что к аварии могли привести «энергетические дыры», «грозовые сгустки» и «аэрозольные облака».

В начале сентября суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии, но позднее сократил актеру срок пребывания в колонии до семи с половиной лет.

Михаил Ефремов Эльман Пашаев Мосгорсуд
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