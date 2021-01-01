Верховный суд Киргизии отменил приговор бывшему президенту Атамбаеву

Алмазбек Атамбаев (в центре) (Фото: Игорь Коваленко / EPA / ТАСС)

Верховный суд Киргизии отменил приговор бывшему главе республики Алмазбеку Атамбаеву по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Об этом сообщает местное издание Knews со ссылкой на адвоката Замира Жоошева.

По его словам, защита настаивала на отмене приговора и его пересмотре. В свою очередь, гособвинение просило суд ужесточить приговор другим фигурантам дела — бывшей заведующей отделом правового обеспечения аппарата главы государства Индире Джолдубаевой, экс-советнику председателя ГСИН Калыбеку Качкыналиеву и академику Абдухалиму Раимжанову.

В пресс-службе суда «Sputnik-Киргизия» подтвердили эту информацию. «Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в Первомайский районный суд для рассмотрения в ином составе», — сообщили в суде.

Атамбаева по обвинению в освобождении Батукаева задержали в августе прошлого года. Одновременно с этим ему были предъявлены обвинения в нарушениях при модернизации ТЭЦ, покупке офиса, незаконном приобретении. В июне суд приговорил его к 11 годам и двум месяцам лишения свободы.

В начале октября в Киргизии прошли акции протеста сторонников партий, которые не прошли на выборах в парламент страны. В ходе протестов демонстранты освободили из СИЗО Атамбаева. Через четыре дня его снова задержали по делу об организации массовых беспорядков в Бишкеке. Позднее, 13 октября, его отправили в СИЗО по делу о незаконном освобождении Батукаева.

Атамбаев руководил страной с декабря 2011-го по ноябрь 2017 года.