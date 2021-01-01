Верховный суд Киргизии отменил приговор бывшему президенту Атамбаеву

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 1 декабря
USD ЦБ: 76,2 (+0,34) Инвестиции, 12:40
Курс евро на 1 декабря
EUR ЦБ: 91,2 (+0,74) Инвестиции, 12:40
Медтех, игры и синдром укачивания: как лечит виртуальная реальность РБК и Intel NUC, 19:17 Еврокомиссия заявила о возможности Венгрии использовать вакцину из России Общество, 19:14 «Победа» нашла способ не отменять часть рейсов из-за новой схемы полетов Бизнес, 19:12 Минздрав зарегистрировал второй препарат от спинальной мышечной атрофии Общество, 19:05 Санду о миротворцах, эффективность вакцины Moderna. Главные новости РБК Общество, 18:58 Омбудсмен рассказала о состоянии потерявшего мать из-за COVID ребенка Общество, 18:56 В Минэнерго сменился куратор электроэнергетики Бизнес, 18:54 Российские лыжники не намерены сниматься с этапов Кубка мира из-за COVID Спорт, 18:49 Так больше не делают: как изменился образ жизни и отдых бизнесменов РБК и ЮниКредит Банк, 18:49 Лыжник Клебо отказался выступать в Кубке мира из-за боязни COVID-19 Спорт, 18:33 НАТО заявило об усилении России на фоне событий в Карабахе и Белоруссии Политика, 18:31 Пушкина поддержала идею передать Минтруду полномочия по семейной политике Политика, 18:30 Курс биткоина на Binance обновил исторический максимум Крипто, 18:28 Акции Nikola рухнули на 24%: условия сделки с GM разочаровали рынок Инвестиции, 18:24
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽76,48 +0,82% EUR/RUB ₽91,37 +0,7% EUR/USD $1,19 -0,1%
Политика ,  
0 

Верховный суд Киргизии отменил приговор бывшему президенту Атамбаеву

Алмазбек Атамбаев (в центре)
Алмазбек Атамбаев (в центре) (Фото: Игорь Коваленко / EPA / ТАСС)

Верховный суд Киргизии отменил приговор бывшему главе республики Алмазбеку Атамбаеву по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Об этом сообщает местное издание Knews со ссылкой на адвоката Замира Жоошева.

По его словам, защита настаивала на отмене приговора и его пересмотре. В свою очередь, гособвинение просило суд ужесточить приговор другим фигурантам дела — бывшей заведующей отделом правового обеспечения аппарата главы государства Индире Джолдубаевой, экс-советнику председателя ГСИН Калыбеку Качкыналиеву и академику Абдухалиму Раимжанову.

В пресс-службе суда «Sputnik-Киргизия» подтвердили эту информацию. «Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в Первомайский районный суд для рассмотрения в ином составе», — сообщили в суде.

Власти Киргизии опровергли слова защиты об условиях содержания Атамбаева
Политика
Алмазбек Атамбаев

Атамбаева по обвинению в освобождении Батукаева задержали в августе прошлого года. Одновременно с этим ему были предъявлены обвинения в нарушениях при модернизации ТЭЦ, покупке офиса, незаконном приобретении. В июне суд приговорил его к 11 годам и двум месяцам лишения свободы.

В начале октября в Киргизии прошли акции протеста сторонников партий, которые не прошли на выборах в парламент страны. В ходе протестов демонстранты освободили из СИЗО Атамбаева. Через четыре дня его снова задержали по делу об организации массовых беспорядков в Бишкеке. Позднее, 13 октября, его отправили в СИЗО по делу о незаконном освобождении Батукаева.

Атамбаев руководил страной с декабря 2011-го по ноябрь 2017 года.

Алмазбек Атамбаев Киргизия Верховный суд
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽76,48 +0,82% EUR/RUB ₽91,37 +0,7% EUR/USD $1,19 -0,1%
Материалы по теме
Адвокат Атамбаева сообщил об объявленной экс-президентом голодовке в СИЗО
Политика
Задержание экс-президента Киргизии Атамбаева. Видео
Политика
Силовики задержали экс-президента Киргизии Атамбаева
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter