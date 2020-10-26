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Протесты в Киргизии ,  
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Власти Киргизии опровергли слова защиты об условиях содержания Атамбаева

Алмазбек Атамбаев
Алмазбек Атамбаев (Фото: Павел Лисицын / Getty Images)

Опубликованные в СМИ заявления по поводу условий содержания в СИЗО экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева не соответствуют действительности. Об этом сообщили РБК в Государственной службе исполнения наказаний Киргизии.

В службе исполнения наказаний уточнили, что бишкекское СИЗО-1, где сейчас находится Атамбаев, подключено к централизованной отопительной системе, а также центральной канализации. В камерах ведется видеонаблюдение, двери в них закрыты.

«Заявления от Атамбаева по поводу «голодовки» в адрес администрации учреждения не поступало», — добавили в пресс-службе. 27 октября состоится заседание специальной комиссии ГСИН, где рассмотрят вопрос перевода Атамбаева в другое учреждение.

Ранее адвокат Атамбаева сообщил, что его подзащитного в СИЗО-1 Бишкека поместили в подвальное помещение, в котором не работает канализация, а двери постоянно открыты, в связи с чем экс-президент объявил голодовку.

Экс-президент Киргизии Атамбаев вернулся в СИЗО
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Алмазбек Атамбаев

Атамбаев руководил Киргизией с декабря 2011-го по ноябрь 2017 года. В августе 2019-го его задержали по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, а также о нарушениях при модернизации ТЭЦ, покупке офиса, незаконном приобретении и сдаче в аренду земельного участка в Кой-Тоше. В июне суд приговорил экс-президента к 11 годам и двум месяцам лишения свободы.

В начале октября в Киргизии прошли акции протеста сторонников партий, которые не преодолели барьер на выборах в парламент страны. В ходе одной из акций протестующие освободили из СИЗО Атамбаева. Через четыре дня Атамбаев снова был задержан по делу об организации массовых беспорядков в Бишкеке.

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13 октября его отправили в СИЗО по делу о незаконном освобождении Батукаева. В Госкомитете национальной безопасности заявили, что в начале октября судья подписал постановление об изменении ему меры пресечения под давлением.

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