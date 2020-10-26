Власти Киргизии опровергли слова защиты об условиях содержания Атамбаева

Алмазбек Атамбаев (Фото: Павел Лисицын / Getty Images)

Опубликованные в СМИ заявления по поводу условий содержания в СИЗО экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева не соответствуют действительности. Об этом сообщили РБК в Государственной службе исполнения наказаний Киргизии.

В службе исполнения наказаний уточнили, что бишкекское СИЗО-1, где сейчас находится Атамбаев, подключено к централизованной отопительной системе, а также центральной канализации. В камерах ведется видеонаблюдение, двери в них закрыты.

«Заявления от Атамбаева по поводу «голодовки» в адрес администрации учреждения не поступало», — добавили в пресс-службе. 27 октября состоится заседание специальной комиссии ГСИН, где рассмотрят вопрос перевода Атамбаева в другое учреждение.

Ранее адвокат Атамбаева сообщил, что его подзащитного в СИЗО-1 Бишкека поместили в подвальное помещение, в котором не работает канализация, а двери постоянно открыты, в связи с чем экс-президент объявил голодовку.