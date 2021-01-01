Бросившему детей в Шереметьево отцу дали год и три месяца колонии

Фото: Следственный комитет РФ

Жителя Хабаровского края, который оставил двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, приговорили к году и трем месяцам колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

Мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 125 УК России (оставление в опасности) и п. «г» ч. 3 ст. 158 УК России (кража).

В ходе рассмотрения дела было установлено, что перед тем, как оставить детей пяти и восьми лет в аэропорту, мужчина попытался похитить с карты знакомой пенсионерки 100 тыс. руб. Однако операцию заблокировал банк, сообщили в Генпрокуратуре.

В конце января мужчина оставил своих сыновей в аэропорту Шереметьево, а сам улетел в Ростов-на-Дону. Несовершеннолетних нашли сотрудники полиции, у детей были свидетельства о рождении и записка отца с просьбой приютить мальчиков, так как у него нет денег. Позднее отец сдался правоохранителям. Он пояснил, что хотел найти работу в Москве, после чего планировал забрать детей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. В феврале его арестовали.