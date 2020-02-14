Оставленных отцом в Шереметьево детей передали матери

Двух мальчиков, которых отец оставил в московском аэропорту Шереметьево и улетел в Ростов-на Дону, передали матери. Об этом сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на в министерство образования Хабаровского края.

«Временная опека, оформленная на бабушку, больше не действует. Детей забрала их родная мать, они сейчас с ней», — сказал собеседник «РИА Новости».

В ведомстве отметили, что детей устроили в школу и детский сад. В случае необходимости с мальчиками будут работать психологи этих учреждений, добавили там.

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